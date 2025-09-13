Giá xe côn tay Honda Winner X giữa tháng 9/2025, ưu đãi tới 16 triệu đồng

Một HEAD Honda ở Thái Nguyên tặng 1 điện thoại Samsung Galaxy A06 và giảm trực tiếp 11 triệu đồng cho khách hàng mua xe Winner X. Trong khi đó một HEAD Honda ở Sóc Trăng hỗ trợ 100% phí trước bạ và chi phí ra biển số, đồng thời giảm trực tiếp 10,3 triệu đồng và tặng kèm 1 điện thoại Samsung Galaxy A06, nâng tổng mức hỗ trợ lên tới 16 triệu đồng dành cho người mua Winner X.

Bảng giá Honda Winner X mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Winner X Tiêu chuẩn 46,16 30-35 Winner X Đặc biệt 50,06 34-39 Winner X Thể thao 50,56 34,5-39,5

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Winner X 2025 tiếp tục hướng tới hình ảnh một mẫu xe thể thao cỡ nhỏ, với thiết kế lấy cảm hứng từ các dòng phân khối lớn. Mâm trước nhẹ hơn 282 gam và mâm sau nhẹ hơn 170 gam giúp xe dễ điều khiển và linh hoạt hơn. Mâm xe được thiết kế lại theo hướng thể thao, đi cùng phối màu mới cho cả ba phiên bản: Thể thao (Đỏ Đen Trắng, vành vàng đồng), Đặc biệt (Đen, Đỏ Đen, Bạc Đen với tem vàng), và Tiêu chuẩn (Đen Bạc, Trắng Đen, Đỏ Đen).

Thiết kế xe giữ phong cách liền mạch, đường nét hình chữ V tăng yếu tố khí động học. Mặt đồng hồ kỹ thuật số âm bản nhỏ gọn, dễ quan sát. Động cơ vẫn là loại 150cc, DOHC, 4 van, 6 cấp số, tối ưu góc mở xu-pap nhằm cải thiện khả năng tăng tốc.

Xe được trang bị ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều, hệ thống khóa thông minh có đèn LED, cùng cổng sạc USB loại A có nắp chống nước (trên bản Đặc biệt và Thể thao). Phanh ABS cho bánh trước tiếp tục được duy trì trên hai phiên bản cao, hỗ trợ an toàn khi phanh gấp hoặc đi trên mặt đường trơn. Hệ thống xích sử dụng vòng phớt O nhằm tăng độ bền và giảm công bảo dưỡng.

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, Winner X cũng tồn tại một số nhược điểm mà người dùng cần lưu ý như âm thanh pô lớn do thiết kế pô xe mang lại âm thanh mạnh mẽ, tuy tạo cảm giác thể thao nhưng có thể gây khó chịu trong môi trường đô thị hoặc với những người ưa thích sự yên tĩnh; yên xe khá cứng khiến một số người dùng cảm thấy không thoải mái khi di chuyển đường dài; và mức giá bán cao hơn so với một số mẫu xe côn tay khác cùng phân khúc.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda Winner X: