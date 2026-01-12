Xe sang Bentley Flying Spur bị tạm giữ vì nghi trốn thuế đường bộ

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải (RTO) bang Karnataka , Ấn Độ, chiếc Bentley Flying Spur bị thu giữ trong một đợt kiểm tra hồ sơ phương tiện tại khu vực Koramangala, thành phố Bengaluru. Hình ảnh vụ việc được kênh truyền hình TV9 Kannada nước này đăng tải.

Cụ thể, theo RTO Karnataka, giá xuất xưởng thực tế của chiếc Bentley Flying Spur là khoảng 5,5 crore rupee, tương đương khoảng 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục đăng ký, chủ xe chỉ khai báo giá trị xe ở mức 2,43 crore (khoảng 7 tỷ đồng).

Việc kê khai thấp giá trị phương tiện khiến số tiền thuế đường bộ phải nộp bị giảm đáng kể. Cơ quan chức năng ước tính số tiền thuế bị thất thoát lên tới khoảng 70 lakh rupee, tương đương hơn 2 tỷ đồng.

RTO cho biết, hồ sơ đăng ký của chiếc Bentley này có dấu hiệu sử dụng chứng từ không chính xác hoặc bị can thiệp, bao gồm hóa đơn mua bán và giấy tờ xác định giá trị xe. Việc đăng ký được thực hiện cách đây khoảng hai năm và chỉ bị phát hiện trong đợt rà soát gần đây.

Theo các nguồn tin địa phương, chủ chiếc Bentley đã phản đối quyết định tạm giữ xe, cho rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ thuế từ vài năm trước. Người này thậm chí cáo buộc chính cán bộ RTO có hành vi sai phạm và khẳng định: “Chúng tôi không phải kẻ lừa đảo”.

Tuy nhiên, phía RTO Karnataka bác bỏ các cáo buộc trên, nhấn mạnh rằng chỉ riêng việc chênh lệch lớn giữa giá thực tế và giá kê khai cũng đủ căn cứ để tạm giữ phương tiện. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành điều tra toàn diện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện việc tạm giữ xe mang tính chất tạm thời, chờ kết luận điều tra.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, RTO Karnataka cũng từng xử phạt hàng loạt xe sang đăng ký ngoại bang nhưng sử dụng thường xuyên tại Bengaluru. Các phương tiện bị truy thu thuế gồm Lamborghini Huracan (khoảng 1,07 tỷ đồng), Bentley Continental GT (khoảng 610 triệu đồng) và Porsche Cayenne (khoảng 190 triệu đồng).

Giới chức bang Karnataka khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các dòng xe sang, đặc biệt là những trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, kê khai gian giá trị hoặc sử dụng giấy tờ không hợp lệ.