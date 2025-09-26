Xe máy điện mới nhất của VinFast lộ ảnh thực tế

Vào đầu tháng 9 này, VinFast gây bất ngờ khi ra mắt loạt xe máy điện sử dụng pin tháo rời gồm Feliz, Feliz Lite và Vero X. Trong khi Feliz và Feliz Lite đã có hình ảnh chính thức, thì Vero X chỉ mới lộ ảnh thực tế trên mạng xã hội.

Mẫu Vero X được phát triển từ đàn anh Vento Neo, giữ thiết kế tương đồng nhưng được định vị ở phân khúc cận cao cấp. Xe được trang bị đèn full LED, đèn pha dạng LED Projector tăng khả năng chiếu sáng.

Theo công bố, VinFast Vero X có 4 màu sơn tùy chọn gồm trắng ngọc trai, đen nhám, xanh rêu, xanh oliu. Chiếc mới lộ diện gần đây thuộc phiên bản trắng ngọc trai.

Một số trang bị nổi bật khác trên mẫu xe máy điện này gồm có chìa khóa thông minh (Smart Key), màn hình màu TFT, tay dắt sau tiện lợi, ốp càng sau và chắn bùn trước có tính thẩm mỹ cao. Cốp xe tiêu chuẩn khi không lắp pin phụ có dung tích 35 lít, có thể để vừa hai mũ bảo hiểm và thêm các vật dụng cá nhân khác.

So với Feliz hướng đến khách hàng phổ thông, Vero X sở hữu nhiều công nghệ hiện đại và thiết kế thời trang hơn, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu người dùng trẻ thích tiện nghi.

Về vận hành, Vero X sử dụng động cơ BLDC Inhub, công suất tối đa 2.250 W, có thể tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây và tốc độ tối đa đạt 70 km/h. Xe được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau, giảm xóc trước dạng ống lồng thuỷ lực và giảm xóc đôi phía sau.

Khi trang bị đủ 2 pin đặt trong cốp dưới yên, quãng đường di chuyển của Vero X có thể lên tới 262 km sau mỗi lần sạc. Còn khi sử dụng 1 pin, xe vẫn đi được 134 km mỗi lần sạc. Pin phụ có giá 5 triệu đồng, có thể tháo lắp dễ dàng để sạc ngoài.

Vero X được VinFast niêm yết ở mức 34,9 triệu đồng, nhưng hiện có chương trình ưu đãi đưa giá thực tế còn 30,712 triệu đồng. Đây là con số được đánh giá đủ sức cạnh tranh với các mẫu xe ga phổ thông như Honda Vision hay Yamaha Janus.

Hiện nay, VinFast đang triển khai 3 dòng xe máy điện khác nhau, lần lượt là xe liền pin, xe có pin tháo rời và xe đổi pin. Ba dòng xe với các cấu hình khác nhau có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Xe đổi pin là dòng sản phẩm tiếp theo được giới thiệu, sẽ ra mắt vào tháng sau. Các mẫu xe đổi pin đầu tiên của VinFast gồm Evo Max, Feliz Max, Vero X Max và Drift Max, có giá bán lần lượt là 20 triệu đồng, 24,9 triệu đồng, 33,9 triệu đồng, và 39,9 triệu đồng.

Việc đổi pin có thể diễn ra tại các trạm đổi pin của VinFast và các trạm nhượng quyền. Theo kế hoạch, hãng sẽ lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên từ tháng 10, tiến tới đạt 50.000 trạm vào cuối năm nay và 150.000 trạm trong vòng 3 năm tới.