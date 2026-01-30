VinFast ra mắt 7 dòng xe máy điện hoàn toàn mới, xe thể thao cực ngầu

Ở phân khúc cao cấp, VinFast bổ sung 3 mẫu xe máy điện mới gồm Rasad, Sadie và Saxil cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

VinFast Rasad.

Rasad được thiết kế khỏe khoắn, nam tính với nhiều góc cạnh cùng dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại. Mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter, Rasad đảm bảo cho người điều khiển luôn có tư thế lái thoải mái và an toàn. Xe dự kiến sử dụng động cơ center có công suất tối đa 7.100W, tốc độ có thể lên tới 100 km/h.

VinFast Sadie.

Trong khi đó, Sadie và Saxil được thiết kế trang nhã và thanh lịch, với nhiều đường nét bo tròn cùng điểm nhấn là cụm đèn hình kim cương bắt mắt. Sadie và Saxil dự kiến sẽ được trang bị động cơ center công suất tối đa 4.500W, tốc độ tối đa có thể đạt 80 km/h.

VinFast Saxil.

Ngoài 3 mẫu xe máy điện cao cấp trên đây, VinFast còn công bố 4 mẫu xe máy điện thể thao gồm: Subab, Surad, Sudub và Sulad.

VinFast Subab.

Hai mẫu naked-biked có tên gọi Subab và Surad sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, phù hợp di chuyển hàng ngày với thiết kế tay lái cao, kết hợp cùng yên xe thoải mái.

VinFast Surad.

VinFast Sudub có ngoại hình mạnh mẽ đầy uy lực, với cụm đèn và đầu xe thiết kế góc cạnh, trục cơ sở dài, tay lái cao hơn yên xe giúp đảm bảo cho chủ xe có những hành trình dài không mệt mỏi.

VinFast Sudub.

Trong khi đó, VinFast Sulad là một chiếc supersport với thiết kế quây gió được cắt xẻ thẩm mỹ nhưng vẫn tối ưu khí động học, Sulad đảm bảo việc vận hành luôn ổn định dù ở dải tốc độ cao.

VinFast Sulad.

Công suất của cả 4 mẫu xe thể thao đều siêu khỏe, nhờ trang bị động cơ điện tối đa lên tới 50.000W, tương đương với các mô tô động cơ xăng có dung tích xi lanh 600cc, tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/h. Tương ứng với công suất vượt trội là những bộ pin hiệu suất đặc biệt với khả năng di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần sạc đầy.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ ra mắt phiên bản thương mại của dòng xe cao cấp trong quý IV/2026 và những mẫu xe thể thao đầu tiên trong quý II/2027.