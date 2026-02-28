Bugatti Mistral “La Perle Rare” siêu phẩm mui trần có giá hơn 5 triệu USD

Hãng xe siêu sang Bugatti vừa công bố phiên bản độc bản của mẫu roadster Bugatti Mistral mang tên “La Perle Rare”, được thực hiện bởi bộ phận cá nhân hóa Sur Mesure của hãng. Ra mắt từ năm 2021, chương trình Sur Mesure cho phép khách hàng đặt các cấu hình cá nhân hóa gần như không giới hạn đối với những mẫu xe Bugatti.

Phiên bản La Perle Rare tiếp tục thể hiện hướng tiếp cận này thông qua thiết kế ngoại thất và nội thất được hoàn thiện theo yêu cầu riêng. Ngoại thất xe nổi bật với lớp sơn nền trắng kết hợp các đường vân màu vàng uốn lượn chạy dọc thân xe. Theo Bugatti, thiết kế này được lấy cảm hứng từ những đường nét hữu cơ và từng xuất hiện trên các tác phẩm đặc biệt của hãng như Bugatti Veyron Grand Sport L’Or Blanc.

Bugatti Mistral La Perle Rare chỉ được sản xuất giới hạn 99 chiếc trên toàn cầu.

Nhà sản xuất cho biết, quá trình hoàn thiện lớp sơn yêu cầu nhiều công đoạn thủ công, bao gồm dán băng và che chắn trước khi các chi tiết màu vàng được sơn lên thân xe. Tông màu trắng – vàng cũng được áp dụng trên bộ mâm hợp kim cắt kim cương thông qua hỗn hợp sơn được phát triển riêng.

Không gian nội thất sử dụng da màu trắng làm chủ đạo. Các tấm ốp cửa tiếp tục xuất hiện họa tiết đường vân vàng tương tự ngoại thất, tạo hiệu ứng thị giác đồng nhất. Khoang lái còn được trang bị hệ thống đèn viền tông ấm cùng các chi tiết nhôm gia công và đánh bóng.

Một số chi tiết trang trí mang tính biểu tượng của Bugatti cũng được đưa vào mẫu xe như hình tượng “Dancing Elephant” – tác phẩm điêu khắc của Rembrandt Bugatti, em trai của Ettore Bugatti được thêu trên tựa lưng ghế. Biểu tượng này từng được sử dụng làm đồ trang trí trên nắp capo của Bugatti Type 41 Royale.

Ngoài ra, hình ảnh chú voi còn xuất hiện ở mép cửa và bên trong cần số. Dòng chữ “La Perle Rare” được khắc hoặc thêu trên một số vị trí như nắp động cơ, mặt dưới cánh gió sau và khu vực đường hầm trung tâm. Về vận hành, xe vẫn sử dụng động cơ W16 quad-turbo, dung tích 8.0L, đây là khối động cơ cuối cùng của Bugatti trong dòng Mistral. Động cơ này cho công suất 1.578 mã lực và tốc độ tối đa 418km/h.

Theo kế hoạch, Bugatti Mistral La Perle Rare chỉ được sản xuất giới hạn 99 chiếc trên toàn cầu. Hãng chưa công bố giá của phiên bản La Perle Rare, nhưng mức giá được cho là sẽ cao hơn so với con số khoảng 5 triệu USD của phiên bản tiêu chuẩn khi mẫu xe được giới thiệu lần đầu.