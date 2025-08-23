VinFast sắp tung loạt xe máy điện mới dạng đổi pin, giá từ 20 triệu đồng

Nhằm tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa các mẫu xe máy điện, VinFast dự kiến sẽ tung ra các ấn phẩm mới. Trong đó có dòng xe máy điện đầu tiên được bổ sung phiên bản đổi pin là Evo với tên gọi Evo Max, sẽ chính thức ra mắt vào tháng 10/2025 với mức giá 20 triệu đồng.

Sau đó, VinFast sẽ lần lượt ra mắt thêm ba dòng xe đổi pin khác ngay trong năm nay, bao gồm Feliz Max (24,9 triệu đồng), Verox Max (33,9 triệu đồng), Drift Max (39,9 triệu đồng), đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo khách hàng.

Song song với phiên bản đổi pin, VinFast vẫn tiếp tục duy trì phiên bản kèm pin cho những khách hàng muốn sở hữu xe trọn gói và tự sạc tại nhà. Khách hàng cũng có thể mua xe thuê pin và tự sạc tại nhà, tùy theo nhu cầu sử dụng.

Hiện nay, VinFast đang cung cấp rất nhiều mẫu xe máy điện, phục vụ thị hiếu đa dạng của khách hàng. Thậm chí, đối với xe máy điện, khách hàng sẽ được tặng ngay 10% giá xe. Nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, khách hàng sẽ được hỗ trợ để có thể vay trả góp lên tới 80% giá xe và chỉ cần trả 10% đối ứng ban đầu để có thể nhận xe về sử dụng.

Nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast từ ngày 21/08/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Ngoài các ưu đãi hấp dẫn khi mua xe, người dùng xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin, tương ứng đến hết ngày 31/05/2027 tại tất cả các trạm sạc công cộng V-Green.