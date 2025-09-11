Giá xe máy điện VinFast tháng 9/2025, chỉ từ 12 triệu đồng

VinFast, thương hiệu xe máy điện hàng đầu Việt Nam, hiện đang cung cấp nhiều mẫu mã sản phẩm đa dạng. Ở phân khúc giá rẻ, thương hiệu này giới thiệu các mẫu xe như Motio, Evo Neo, EvoGrand Lite và Evo Lite Neo, với mức giá niêm yết từ 12-18 triệu đồng. Những mẫu xe này được đánh giá cao và phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên.

Tiếp theo là các dòng xe máy điện tầm trung như EvoGrand, Kalara Neo và Vento Neo, có giá từ 20-30 triệu đồng. Đặc biệt, VinFast vừa cho ra mắt ba mẫu xe mới trong phân khúc này: Feliz, Feliz Lite và Vero X. Các mẫu xe trong dải phân khúc này có khả năng di chuyển quãng đường xa lý tưởng. Chẳng hạn, mẫu EvoGrand có thể di chuyển lên đến 262 km mỗi lần sạc với một pin chính và một pin phụ, chỉ mất khoảng 6 giờ 30 phút để sạc đầy.

Đối với phân khúc cao cấp, VinFast cung cấp các mẫu xe như Theon S, Vento S và Vento Neo. Những mẫu xe này nổi bật với thiết kế hiện đại, sang trọng và tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến.

Đặc biệt, dòng Theon S được trang bị công nghệ PAAK, cho phép người dùng điều khiển xe dễ dàng thông qua ứng dụng điện thoại. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phanh ABS đôi kênh, tăng cường độ an toàn cho người sử dụng.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) VinFast Motio 12 VinFast EvoGrand Lite 18 VinFast Evo Lite Neo 14,4 VinFast Feliz 25,9 EvoGrand 21 VinFast Evo Neo 17,8 VinFast Klara Neo 28,8 VinFast Vento Neo 32 VinFast Evo200 Lite 22 VinFast Theon S 56,9 VinFast Feliz lite 22,792 VinFast VeroX 30,712

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.