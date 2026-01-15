VinFast ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới

VinFast vừa bất ngờ tung ra 4 mẫu xe máy điện mới gồm Evo, Feliz II, Viper và Amio. Trong đó, Evo, Feliz II và Viper là các mẫu xe hỗ trợ đổi pin, còn Amio là mẫu xe điện không yêu cầu giấy phép lái xe.

Nổi bật trong số này là VinFast Viper – mẫu xe sở hữu thiết kế hoàn toàn mới cùng nhiều công nghệ thông minh. Xe được trang bị khóa Smart Key tích hợp chức năng định vị và tìm xe từ xa, cho phép điều khiển bật/tắt xe nhằm tăng cường khả năng chống trộm. Ngoài ra, Viper còn có đèn pha LED Projector và hệ thống giảm xóc đôi với bình dầu phụ, giúp xe vận hành êm ái và ổn định hơn.

Viper sử dụng động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa 3.000W, cho tốc độ tối đa lên tới 70 km/h. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là được trang bị hai khay pin đặt trong cốp, cho phép tháo lắp linh hoạt. Khi sử dụng đồng thời hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, xe có thể di chuyển tối đa 165 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

Hai mẫu xe đổi pin còn lại là Feliz II và Evo, tiếp tục kế thừa những ưu điểm về thiết kế và khả năng vận hành của thế hệ trước. Trong đó, Feliz II sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000W tương tự Viper, còn Evo được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 2.450W.

Cả hai mẫu xe đều có tốc độ tối đa 70 km/h. Riêng Evo có thêm phiên bản Evo Lite, được giới hạn tốc độ dưới 50 km/h và không yêu cầu bằng lái. Feliz II và Evo đều được trang bị hai khay pin trong cốp, có thể tháo lắp dễ dàng; khi lắp đủ hai pin LFP 1,5 kWh, quãng đường di chuyển tối đa đạt 156 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

Trong khi đó, VinFast Amio là mẫu xe máy điện có bàn đạp, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và người dùng phổ thông. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và không yêu cầu giấy phép lái xe. Amio được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 800W, tốc độ tối đa 30 km/h, sử dụng pin LFP dung lượng 1,024 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 65 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Ngoài ra, VinFast đã hoàn tất lắp đặt 4.500 trạm đổi pin đầu tiên dành cho xe máy điện và đặt mục tiêu nâng tổng số lên 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong Quý I/2026. Hệ thống này sẽ được triển khai tại 34 tỉnh, thành, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận và nâng cao trải nghiệm sử dụng xe máy điện VinFast cho khách hàng.

Trước đó, Honda Việt Nam cũng đã công bố kế hoạch triển khai trạm đổi pin và trạm sạc cho xe máy điện, cho thấy xu hướng phát triển hạ tầng năng lượng mới đang ngày càng rõ nét.