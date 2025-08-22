Giá xe máy điện VinFast mới nhất cuối tháng 8/2025

Trong xu hướng phát triển giao thông xanh, thân thiện với môi trường như hiện nay, các mẫu xe máy điện đang là một trong những lựa chọn đáng lưu ý với nhiều người. Góp phần vào phân khúc xe máy điện, VinFast đang cung cấp rất nhiều mẫu xe khác nhau, ở các dải phân khúc.

Cách đây chưa lâu, VinFast bổ sung thêm dòng xe máy điện thông minh mới với 2 phiên bản Evo Grand và Evo Grand Lite, đều ở phân khúc giá rẻ. Cùng ở tầm giá dưới 20 triệu đồng, VinFast còn có các mẫu xe như Evo Neo với giá niêm yết 17,8 triệu đồng, và Motio với giá niêm yết 12 triệu đồng.

Trong khoảng giá từ 20-30 triệu đồng, VinFast cũng có nhiều mẫu xe hấp dẫn như EvoGrand, Feliz Neo, Klara Neo, Feliz Neo, Feliz S. Còn ở phân khúc cao cấp, VinFast có các dòng xe máy điện như Vento S, Vento Neo, và Theon S.

Các mẫu xe máy điện của VinFast có lợi thế là thiết kế đẹp, hiện đại. Động cơ xe vận hành linh hoạt, pin xe bền, mang lại quãng đường đi khá cho mỗi lần sạc. Hơn nữa hiện nay, các mẫu xe máy điện của VinFast còn đang được bán ra kèm theo những ưu đãi lớn.

Từ ngày 15/08/2025, tất cả các dòng xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP bán ra thị trường sẽ được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km – chính sách tốt nhất hiện nay trên thị trường.

Bên cạnh đó, VinFast triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng: Miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green toàn quốc đến hết ngày 31/05/2027; Tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng tại Hà Nội và An Giang đến hết ngày 24/10/2025 và tại Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 31/10/2025; Tặng thêm 10% giá xe và hỗ trợ vay trả góp tới 80–90% giá trị xe cho khách hàng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá đề xuất xe máy điện VinFast mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Motio 12 EvoGrand Lite 18 Evo Lite Neo 14,4 Evo200 Lite 22 EvoGrande 21 Evo Neo 17,8 Feliz Neo 22,4 Klara Neo 28,8 Vento Neo 32 Feliz S 29,7 Theo S 56,9

*Lưu ý: Giá ở trên là giá đề xuất, thực tế còn tùy đại lý. Hiện nay một số nơi đang tiến hành giảm giá xe máy điện VinFast để chào mừng dịp 2/9 sắp tới.