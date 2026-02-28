Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Top 10 thương hiệu bán chạy nhất tháng 1/2026: VinFast dẫn đầu

Sự kiện: VinFast

Nhờ xu hướng xe điện ngày càng được tăng cao, doanh số của hãng xe Việt - VinFast tiếp tục đạt mức ổn định khi bán ra hơn 16.000 xe trong tháng 1/2026 và trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất tháng. Đứng ngay sau VinFast là Huyndai và Ford với mức lần lượt là 5.972 và 5.121 xe...

Top 10 thương hiệu bán chạy nhất tháng 1/2026: VinFast dẫn đầu - 1

10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1/2026
10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 1/2026

Sau nhịp tăng mạnh ở tháng cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh trong tháng 1/2026 khi sức mua chững lại do ảnh hưởng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo Linh/VOV.VN Đồ họa: Thu Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 07:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
VinFast Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN