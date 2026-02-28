Top 10 thương hiệu bán chạy nhất tháng 1/2026: VinFast dẫn đầu
Nhờ xu hướng xe điện ngày càng được tăng cao, doanh số của hãng xe Việt - VinFast tiếp tục đạt mức ổn định khi bán ra hơn 16.000 xe trong tháng 1/2026 và trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất tháng. Đứng ngay sau VinFast là Huyndai và Ford với mức lần lượt là 5.972 và 5.121 xe...
Sau nhịp tăng mạnh ở tháng cuối năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh trong tháng 1/2026 khi sức mua chững lại do ảnh hưởng...
Theo Bảo Linh/VOV.VN Đồ họa: Thu Ánh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/02/2026 07:00 AM (GMT+7)