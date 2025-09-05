Chiếc xe máy điện rẻ nhất của VinFast giảm giá còn hơn 10 triệu đồng!

VinFast Motio được trình làng hồi tháng 1/2025 với vai trò là mẫu xe máy điện giá rẻ nhất của VinFast. Giá bán niêm yết của xe khi mới trình làng là 17,9 triệu đồng, tuy nhiên sau một vài lần điều chỉnh giá bán, hiện giá VinFast Motio được niêm yết ở mức 12 triệu đồng.

Trong tháng 9 này, VinFast vẫn đang triển khai chương trình khuyến mại giảm giá 10% giá xe và hỗ trợ 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe máy điện VinFast tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi tại một số các đại lý ở các tỉnh/thành phố không nằm trong diện được khuyến mại vẫn có mức giảm giá tương ứng.

Cụ thể, giá bán xe máy điện VinFast Motio tại các đại lý hiện phổ biến ở mức 10,56 triệu đồng, tức là giảm 1,44 triệu đồng so với mức niêm yết. Với mức giá bán hiện tại, Motio hiện là một trong những mẫu xe máy điện giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay.

VinFast Motio là mẫu xe máy điện nhỏ gọn hướng tới người dùng trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh cấp 3 đủ 16 tuổi trở lên. Xe có thiết kế nhỏ gọn với những đường nét bo cong mềm mại, sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và hệ thống chiếu sáng LED.

Về động cơ, Motio được trang bị mô-tơ điện gắn ở bánh sau, công suất tối đa 1.500W, giới hạn tốc độ 49 km/h, không yêu cầu bằng lái xe. Xe sử dụng 5 ắc quy chì, cho quãng đường lên tới 82 km/lần sạc – đủ để học sinh sử dụng trong vài ngày mới cần sạc lại. Thời gian sạc đầy từ 0–100% mất khoảng 8–10 giờ.

Hệ thống an toàn của xe cũng được đầu tư kỹ lưỡng với phanh đĩa trước, phanh cơ sau, giảm xóc ống lồng trước và lò xo đôi sau, giúp xe vận hành êm ái, ổn định ngay cả khi chở thêm người. Vành đúc, lốp không săm cũng tăng độ bền và an toàn. Ngoài ra, xe còn có cốp chứa đồ rộng tới 22 lít, rất tiện dụng để mang theo đồ cá nhân hoặc mũ bảo hiểm.