Xe máy điện giá chỉ 14 triệu đồng vẫn có cruise control và hỗ trợ giữ xe ngang dốc

Orbiter là dòng scooter điện đã được TVS giới thiệu từ năm ngoái và nhanh chóng góp phần giúp hãng củng cố vị thế trong thị trường xe điện hai bánh. Hiện nay, cùng với mẫu iQube, Orbiter giúp TVS Motor vươn lên trở thành thương hiệu xe điện hai bánh bán chạy nhất tại Ấn Độ, vượt qua các đối thủ như Ola Electric.

Orbiter V1 được trang bị bộ pin dung lượng 1,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 86 km sau mỗi lần sạc. Với bộ sạc tiêu chuẩn đi kèm, thời gian sạc từ 0% lên 80% dung lượng pin vào khoảng 2 giờ 20 phút. Dù sử dụng bộ pin nhỏ hơn, phiên bản V1 vẫn giữ lại phần lớn các trang bị quan trọng của dòng Orbiter.

Danh sách trang bị đáng chú ý bao gồm hệ thống điều khiển hành trình (cruise control), hệ thống đèn LED, tính năng hỗ trợ giữ xe khi dừng trên dốc (hill hold), cụm đồng hồ LCD màu tích hợp kết nối Bluetooth và chức năng dẫn đường. Những trang bị này giúp Orbiter V1 duy trì trải nghiệm công nghệ tương đương phiên bản cao hơn, dù được định vị là biến thể cơ bản.

Orbiter V1 được bán ra thị trường với hai tùy chọn màu sắc gồm Martian Copper và Stellar Silver. Thiết kế tổng thể của xe vẫn giữ nguyên phong cách hiện đại đặc trưng của dòng Orbiter, hướng đến nhóm khách hàng đô thị đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển điện hóa với chi phí sở hữu ban đầu thấp và khả năng vận hành tiện dụng.

Điểm đặc biệt nhất của Orbiter V1 là được hãng triển khai gói thuê pin, điều này giúp giá xe (không kèm pin) giảm xuống chỉ còn 49.999 rupee (khoảng 14,2 triệu đồng), rất tiết kiệm so với mức giá kèm pin là 92.250 rupee (khoảng 26,2 triệu đồng). Với khách hàng mua xe không kèm pin, có thể chọn gói thuê pin với chi phí 862 rupee/tháng (khoảng 245.000 đồng/tháng).