Hiểu đúng quy định Hà Nội cho phép xe bán tải hoạt động cả ngày

Theo Quyết định số 52/2026 ngày 30/4 của UBND TP Hà Nội, điều chỉnh Quyết định 01/2026, xe bán tải (pickup) được phép hoạt động cả ngày trong khu vực nội thành, thay vì bị hạn chế theo khung giờ như trước. Sau thông tin trên, nhiều tài xế thắc mắc liệu điều này có tương đương với việc xe bán tải được coi là xe con khi lưu thông?

Thực tế, thay đổi này chỉ liên quan đến thời gian lưu thông, không làm thay đổi cách phân loại phương tiện trong tổ chức giao thông.

Theo quy định hiện hành về phân loại phương tiện tại Thông tư 53/2024 quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, cùng với QCVN 41/2024 của Bộ GTVT, xe bán tải có thể được xếp vào hai nhóm ôtô con pick-up hoặc ôtô tải pick-up. Cục CSGT cho biết chủ xe kiểm tra giấy chứng nhận kiểm định, đối chiếu "loại phương tiện" và "khối lượng toàn bộ" để xác định là pickup con hay pickup tải.

Một chiếc Toyota Hilux lăn bánh trên phố Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Hiện nay, hầu hết các dòng bán tải phổ biến trên thị trường như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara đều được quy định là "xe tải pick-up cabin kép", tức thuộc nhóm xe tải. Chỉ một số ít bán tải, ví dụ Ford Ranger Raptor (tùy đời xe), Ram TRX 1500 được phân loại là ôtô con pick-up (xe con).

Theo quy định trên, tại các tuyến đường có biển cấm xe tải thì xe bán tải không được phép lưu thông. Tương tự, nếu tuyến đường có phân làn theo loại phương tiện, chẳng hạn cao tốc có làn riêng cho xe tải, xe con, xe bán tải cũng phải đi đúng làn quy định như xe tải.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số tuyến cao tốc, không ít xe bán tải vẫn di chuyển ở làn ngoài cùng bên trái, là làn đường dành cho xe con và cấm xe tải, mà không bị xử phạt.

Đây cũng là vấn đề được giới tài xế và người sử dụng xe bán tải bàn luận trong thời gian qua, với nhiều ý kiến cho rằng cần có quy định rõ ràng hơn về phạm vi tham gia giao thông của dòng xe này. Một số quan điểm ủng hộ việc cho phép xe bán tải lưu thông tương tự ôtô con, như cách tiếp cận từng được đề cập trong Quy chuẩn 41/2019, trong khi ý kiến khác cho rằng nên giữ cách phân loại như xe tải để đảm bảo thống nhất trong tổ chức giao thông.

Quyết định mới của UBND TP Hà Nội nhằm tháo gỡ vướng mắc lâu nay khi xe bán tải vừa mang tính chất phương tiện cá nhân, vừa bị quản lý như xe tải. Việc bỏ khung giờ hạn chế giúp người sử dụng thuận tiện hơn trong sinh hoạt và kinh doanh. Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố trung tâm, đường vành đai hoặc các trục chính vẫn có biển hạn chế xe tải nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Do đó, người điều khiển xe bán tải cần chủ động quan sát và tuân thủ để tránh vi phạm.