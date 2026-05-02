Toyota nói không với bản thuần điện trên dòng xe RAV4

Dù đang thống trị phân khúc SUV với doanh số ấn tượng lên tới 40.000 xe mỗi tháng tại thị trường Mỹ, Toyota RAV4 sẽ không có phiên bản thuần điện (BEV) trong tương lai gần. Đây là khẳng định từ đội ngũ phát triển cấp cao của hãng xe Nhật Bản, đánh dấu một bước đi kiên định trong chiến lược điện hóa đa chiều của "ông lớn" này.

Trao đổi với tờ CarSales, ông Yoshinori Futonagane - Kỹ sư trưởng dòng xe RAV4 xác nhận hãng sẽ không phát triển một biến thể chạy điện hoàn toàn dựa trên khung gầm hiện tại. Nguyên nhân chính nằm ở rào cản kỹ thuật: kiến trúc của RAV4 được tối ưu hóa cho hệ truyền động Hybrid và Hybrid cắm sạc (PHEV).

Việc "ép" một hệ thống pin điện cỡ lớn vào nền tảng không chuyên dụng sẽ gây ra những xung đột về thiết kế và không đạt được hiệu quả vận hành như mong đợi. Thay vì cố gắng cải biên một dòng xe có sẵn, Toyota lựa chọn tập trung nguồn lực vào các nền tảng xe điện chuyên dụng để đảm bảo tối ưu hóa phạm vi hoạt động và hiệu suất.

Quyết định này cho thấy ranh giới rõ ràng trong danh mục sản phẩm của Toyota. Trong khi RAV4 tiếp tục đóng vai trò là "cỗ máy hái ra tiền" ở mảng xe lai, thì trọng trách chinh phục phân khúc xe điện sẽ được dồn toàn lực cho dòng bZ (Beyond Zero).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện đang bùng nổ mạnh mẽ. Tại Australia, mẫu bZ4X đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lên tới 300%. Riêng trong tháng 3 vừa qua, xe điện đã chiếm tới 14,6% tổng lượng xe mới bán ra tại quốc gia này, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động từ chi phí nhiên liệu leo thang.

Dù một mẫu RAV4 EV nghe có vẻ là "món hời" về mặt thương hiệu, nhưng Toyota vẫn kiên định với chiến lược đa lộ trình. Thay vì dồn toàn bộ trứng vào một giỏ xe điện, hãng tiếp tục đầu tư dàn trải vào: Hybrids & Plug-in Hybrids: Duy trì vị thế dẫn đầu thực dụng. Xe chạy bằng Hydro: Giải pháp năng lượng tương lai. Dòng bZ chuyên biệt: Những mẫu xe được thiết kế thuần điện ngay từ đầu.

Việc khước từ phiên bản RAV4 chạy điện không phải là sự thụt lùi, mà là minh chứng cho thấy Toyota đang chọn cách tiếp cận thận trọng: Thà xây dựng một dòng xe điện mới hoàn hảo hơn là tạo ra một bản chuyển đổi khiên cưỡng từ một tượng đài cũ.