5 thay đổi lớn về học và thi bằng lái xe bạn cần biết

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2026 với loạt điều chỉnh lớn trong hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, theo hướng giảm thủ tục, nới điều kiện kinh doanh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Văn bản mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Bắt buộc định danh điện tử toàn bộ học viên từ 2027

Điểm nhấn đáng chú ý là việc áp dụng định danh điện tử trong toàn bộ quy trình đào tạo và sát hạch. Các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch phải triển khai hệ thống phần mềm, thiết bị kết nối với nền tảng số quốc gia để xác thực thông tin người học ngay từ khâu đăng ký. Toàn bộ quy trình từ ghi danh, đào tạo đến sát hạch sẽ được số hóa, nhằm hạn chế gian lận và chuẩn hóa dữ liệu cấp giấy phép lái xe. Theo lộ trình, việc triển khai phải hoàn tất trước ngày 1/1/2027.

Gỡ trần sử dụng xe sát hạch, tối ưu hạ tầng đào tạo

Nghị định cho phép các đơn vị vừa đào tạo vừa sát hạch được sử dụng xe sát hạch làm xe tập lái trong thời gian không phục vụ thi, đồng thời không còn bị khống chế tỷ lệ như trước. Tương tự, sân sát hạch cũng có thể dùng làm sân tập khi không tổ chức thi, giúp tăng hiệu quả khai thác cơ sở vật chất và nâng công suất đào tạo.

Cho phép dùng xe tải đời cũ dạy hạng C1 trong 5 năm

Một thay đổi khác liên quan đến phương tiện là việc cho phép tiếp tục sử dụng xe tải trên 7,5 tấn đã được cấp phép trước ngày 1/1/2025 để đào tạo lái xe hạng C1 trong phạm vi sân tập. Quy định này chỉ mang tính tạm thời trong tối đa 5 năm kể từ khi nghị định có hiệu lực và vẫn phải đảm bảo niên hạn sử dụng. Giáo viên phụ trách phải có chứng nhận dạy thực hành lái xe hạng C phù hợp.

Bãi bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh

Nghị định mới loại bỏ nhiều yêu cầu từng được xem là rào cản, như tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, diện tích tối thiểu, quy định chi tiết về phòng học, sân tập hay một số tiêu chí về kinh nghiệm của giáo viên. Việc cắt giảm này giúp mở rộng cơ hội tham gia thị trường cho các đơn vị đào tạo.

Đơn giản hóa thủ tục, cho phép xử lý hoàn toàn trực tuyến

Song song đó, thủ tục hành chính được tinh gọn theo hướng số hóa. Nhiều thủ tục như cấp phép đào tạo, cấp phép xe tập lái có thể thực hiện hoàn toàn online, với kết quả trả dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử tích hợp mã QR. Dữ liệu cũng được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo thuận tiện cho việc tra cứu, lưu trữ và sử dụng.