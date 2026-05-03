Guruma 1000 RR: Siêu mô tô không chỉ mạnh, còn tích hợp radar và AI

Guruma là một thương hiệu hoàn toàn mới, được cho là thuộc tập đoàn công nghiệp Trung Quốc Fengxun, vốn hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghệ và thiết bị điện tử. Việc lựa chọn một hội chợ điện tử để ra mắt xe mô tô thay vì các triển lãm xe truyền thống cho thấy định hướng rõ ràng của hãng: tiếp cận phương tiện hai bánh dưới góc nhìn của một công ty công nghệ hơn là nhà sản xuất mô tô lâu đời.

Guruma 1000 RR được phát triển theo cấu hình superbike với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.051 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất khoảng 150 mã lực và mô-men xoắn 105 Nm. Tốc độ tối đa được công bố đạt khoảng 260 km/h. Tuy nhiên, ngay từ cấu trúc kỹ thuật, giới quan sát đã nhận thấy nhiều điểm tương đồng với các nền tảng hiện có trên thị trường Trung Quốc, đặc biệt là dòng QJMotor SRK 1051 RR, vốn lại có liên hệ công nghệ với MV Agusta thông qua các hợp tác trước đây. Điều này khiến Guruma 1000 RR được xem như một biến thể phát triển lại từ nền tảng sẵn có, thay vì một thiết kế hoàn toàn mới.

Về mặt thiết kế, mẫu xe mang dáng dấp của một chiếc superbike hiện đại với dàn áo khí động học sắc nét, cụm ống xả kép đặt cao hướng lên đuôi xe và gắp đơn phía sau. Hệ thống chiếu sáng LED phía trước có thiết kế riêng, tạo dấu ấn nhận diện cho thương hiệu mới. Xe cũng được trang bị phuộc USD có thể điều chỉnh, trợ lực lái Marzocchi và màn hình hiển thị kích thước lớn đặt trung tâm, thể hiện định hướng thiên về công nghệ.

Điểm nổi bật nhất của Guruma 1000 RR không nằm ở động cơ mà ở hệ thống hỗ trợ người lái. Xe được trang bị cảm biến IMU 6 trục, radar sóng milimet cùng camera trước và sau, tạo thành hệ thống quan sát môi trường xung quanh 360 độ. Theo công bố của nhà sản xuất, các dữ liệu này được xử lý bởi một bộ máy tính trung tâm mạnh mẽ, cho phép phát hiện chướng ngại vật, giám sát điểm mù và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực.

Tham vọng của Guruma không dừng lại ở các tính năng hỗ trợ cơ bản. Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên xe được cho là có khả năng phân tích điều kiện mặt đường, dự đoán độ bám và thậm chí tính toán đặc điểm của khúc cua để hỗ trợ người lái. Các dữ liệu vận hành sẽ được cập nhật liên tục qua kết nối OTA, tương tự như cách các dòng xe ô tô hiện đại đang triển khai. Tuy nhiên, mức độ can thiệp thực tế của hệ thống vào quá trình điều khiển xe vẫn chưa được làm rõ, cũng như chưa có kiểm chứng độc lập về hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh phiên bản superbike full fairing, Guruma cũng trưng bày một biến thể mang phong cách retro với thiết kế mềm mại hơn, gợi nhớ đến các mẫu xe cổ điển hiện đại như Superveloce của MV Agusta. Điều này cho thấy hãng đang hướng tới việc xây dựng một nền tảng chung có thể phát triển nhiều phong cách khác nhau, thay vì chỉ tập trung vào một dòng xe duy nhất.

Tuy nhiên, nhiều yếu tố xung quanh Guruma 1000 RR vẫn còn gây nghi ngờ. Hình ảnh công bố có chất lượng không đồng nhất, một số cho thấy dấu hiệu của mô hình dựng kỹ thuật số hoặc xử lý bằng AI. Chiếc xe xuất hiện tại triển lãm cũng chưa được xác nhận là nguyên mẫu có thể vận hành thực tế hay chỉ là mô hình trưng bày.

Hiện tại, Guruma chưa công bố thời điểm thương mại hóa cũng như mức giá chính thức của 1000 RR. Mẫu xe được cho là sẽ ưu tiên thị trường Trung Quốc trước khi tính đến các thị trường quốc tế, tuy nhiên kế hoạch này vẫn chưa rõ ràng.