Đổ xô mua xe máy điện: Những điều người tiêu dùng cần biết trước khi mua

Nhiều người đã bắt đầu tìm mua phương tiện thay thế này. Tuy nhiên, trước khi quyết định mua xe máy điện, người tiêu dùng cần tìm hiểu và nắm rõ một số yếu tố quan trọng nhằm lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, đồng thời tránh những trải nghiệm không như kỳ vọng sau khi mua.

Lựa chọn công suất động cơ phù hợp

Công suất động cơ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng tốc, leo dốc và tải trọng của xe. Với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, người dùng nên ưu tiên các mẫu xe có công suất từ khoảng 1,5 kW trở lên.

Mức công suất này giúp xe vận hành ổn định khi qua các đoạn dốc như cầu vượt hoặc khi chở thêm người ngồi sau. Những mẫu xe có công suất thấp hơn có thể gặp hạn chế về sức kéo, khiến khả năng vận hành kém linh hoạt trong một số tình huống giao thông.

Tính toán phạm vi di chuyển

Phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc là yếu tố quan trọng khi lựa chọn xe máy điện. Người dùng nên ước tính tổng quãng đường di chuyển trung bình mỗi ngày, dựa trên các lộ trình quen thuộc như đi làm, đi học, đưa đón con hoặc đi chợ.

Chẳng hạn, nếu quãng đường từ nhà đến nơi làm việc khoảng 5 km và tổng quãng đường di chuyển trong ngày vào khoảng 15 km, một mẫu xe có phạm vi hoạt động khoảng 70–80 km cho mỗi lần sạc có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều ngày trước khi cần sạc lại.

Đối với những người di chuyển với tần suất cao hoặc cần vận hành liên tục, các mẫu xe hỗ trợ đổi pin tại trạm là phương án đáng cân nhắc. Hình thức này cho phép thay pin đã hết bằng pin đã sạc đầy trong thời gian ngắn, giúp quá trình di chuyển không bị gián đoạn. Hiện một số nhà sản xuất đã triển khai mô hình này trên thị trường.

Lựa chọn loại pin hoặc ắc quy

Xe máy điện tại Việt Nam hiện phổ biến ba loại nguồn điện chính:

- Ắc quy chì: chi phí thấp và an toàn, nhưng trọng lượng nặng, thời gian sạc lâu và tuổi thọ thường chỉ từ 1–3 năm.

- Pin lithium: nhẹ hơn, sạc nhanh và có tuổi thọ từ 3–5 năm hoặc hơn, song giá thành cao hơn.

- Pin LFP (Lithium Iron Phosphate): có độ an toàn cao, chịu nhiệt tốt và tuổi thọ dài (khoảng 5–10 năm), nhưng trọng lượng lớn hơn so với pin lithium thông thường.

Với nhu cầu sử dụng lâu dài, người dùng nên ưu tiên các mẫu xe sử dụng pin lithium hoặc LFP để đảm bảo độ bền và giảm chi phí thay pin trong quá trình sử dụng.

Lưu ý vị trí và điều kiện sạc

Điều kiện sạc pin cũng là yếu tố cần được tính toán trước khi mua xe. Một số bãi đỗ xe hoặc khu dân cư đã trang bị sẵn cổng sạc xe điện, giúp việc sạc thuận tiện hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp không có điểm sạc sẵn, người dùng cần bố trí vị trí sạc phù hợp tại nhà để đảm bảo an toàn và thuận tiện.

Hiện nhiều mẫu xe máy điện được thiết kế pin có thể tháo rời, cho phép mang pin vào nhà để sạc. Giải pháp này giúp việc sạc linh hoạt hơn, đồng thời tăng mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Cân nhắc trang bị và tiện ích

Bên cạnh động cơ và pin, người mua cũng nên chú ý đến các trang bị an toàn và tiện ích trên xe. Hệ thống chiếu sáng LED giúp tăng cường độ sáng, đồng thời tiết kiệm năng lượng và bền bỉ hơn.

Nhiều mẫu xe hiện nay được trang bị đồng hồ kỹ thuật số, tích hợp kết nối điện thoại thông minh hoặc khả năng cập nhật phần mềm từ xa. Các tính năng như chìa khóa thông minh, chống trộm cũng góp phần nâng cao mức độ an toàn.

Ngoài ra, người dùng nên ưu tiên xe sử dụng lốp không săm, phanh đĩa trước hoặc các hệ thống hỗ trợ phân phối lực phanh để tăng độ an toàn khi vận hành. Những tiện ích như cốp chứa đồ rộng, móc treo đồ hoặc cổng sạc USB cũng mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Để đảm bảo chất lượng và độ ổn định lâu dài, người tiêu dùng nên lựa chọn xe máy điện từ các thương hiệu uy tín, có hệ thống dịch vụ và bảo hành rõ ràng trên thị trường.