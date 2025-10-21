Xe điện đẹp như xe ga, nhiều trang bị hiện đại, giá rẻ từ 17,5 triệu đồng

Mới đây, Wuyang Honda đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga điện U-VO GT 2026, tiếp tục khẳng định cam kết của hãng trong lĩnh vực xe điện. Mẫu xe này được mở bán với ba phiên bản khác nhau, cụ thể như sau:

- U-VO GT EV ABS kênh đôi: 6.999 nhân dân tệ (khoảng 22,5 triệu đồng)

- U-VO GT EV đĩa đôi: 5.999 nhân dân tệ (khoảng 19 triệu đồng)

- U-VO GT EM đĩa đôi: 5.499 nhân dân tệ (khoảng 17,5 triệu đồng)

Honda U-VO GT 2026 ra mắt

Honda U-VO GT 2026 có bốn tùy chọn màu sắc cho khách hàng, bao gồm Trắng Sương, Đen Bóng Ma, Xám Sa Thạch và Xanh Biển. Mẫu xe này kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng E-VO GT với hình dáng uốn lượn đầy năng động, cùng thiết kế đuôi xe thể thao. Đèn LED chạy ban ngày và đèn hậu thanh mảnh được kết nối, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và tinh tế.

Mẫu xe kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng E-VO GT

U-VO GT 2026 được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái, bao gồm hỗ trợ đổ đèo, đỗ xe ngang dốc, và hệ thống kiểm soát hành trình, giúp người lái an tâm hơn khi di chuyển. Hệ thống thu hồi năng lượng động học EBS cũng được tích hợp, giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

U-VO GT 2026 được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái

Mẫu xe này còn sở hữu hệ sinh thái không cần chìa khóa thông minh với các tính năng như NFC, Bluetooth và mở khóa từ xa qua ứng dụng. Màn hình điều khiển trung tâm lớn tích hợp nhiều chức năng, bao gồm dẫn đường và nhắc nhở cuộc gọi, giúp người lái dễ dàng nắm bắt thông tin.

Mẫu xe có màn hình điều khiển trung tâm lớn tích hợp nhiều chức năng

Ngoài ra, U-VO GT 2026 còn có chỗ để chân phía sau gập lại, cổng sạc nhanh 18W, khoang chứa đồ rộng 30L, và bàn đạp rộng 400x400. Xe được trang bị động cơ thể thao với công suất cực đại 3200W, tốc độ tối đa 65 km/h và phạm vi hoạt động lên đến 92 km. Mẫu xe này có hai chế độ lái: Sport và Eco, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng.