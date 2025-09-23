Xe tay ga 125cc ra mắt bản mới nhiều công nghệ xịn, giá rẻ hơn Vision

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, TVS Ntorq 125 đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe tay ga được yêu thích. Đặc biệt, phiên bản Race XP, được giới thiệu sau đó, đã khẳng định vị thế của mình với sức mạnh vượt trội. Mới đây, TVS đã chính thức ra mắt phiên bản Race XP nâng cấp, mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý.

TVS Ntorq 125 Race XP phiên bản màu mới Blaze Blue

Phiên bản mới không chỉ có màu sắc tươi mới mà còn sở hữu mô-men xoắn mạnh mẽ hơn, cùng với một số tính năng mới, tất cả với mức giá không đổi là 100.417 Rupee (khoảng 25,8 triệu đồng). Màu sắc mới "Blaze Blue" kết hợp với ốp hông màu xám và các điểm nhấn màu đỏ tạo nên vẻ ngoài nổi bật cho chiếc xe. Logo TVS Ntorq 125 được in trên tay lái, tăng thêm vẻ sang trọng cho xe.

Mặc dù động cơ vẫn là loại xi-lanh đơn 124,8cc với công suất 10,02 mã lực, nhưng mô-men xoắn đã được cải thiện lên 11,5 mã lực, tăng 0,6 mã lực so với phiên bản trước. Điều này nhờ vào bộ khởi động tích hợp ISG (Integrated Starter Generator), giúp khởi động êm ái và hỗ trợ tăng tốc ở tốc độ thấp. Tính năng này cũng đã được áp dụng trên các mẫu xe khác của TVS như Jupiter, Raider 125 và Ntorq 150.

Ntorq 125 Race XP có động cơ giữ nguyên nhưng mô-men xoắn được cải thiện

Về mặt cơ khí, Ntorq 125 Race XP vẫn giữ nguyên thiết kế với phuộc ống lồng, giảm xóc đơn phía sau và hệ thống phanh (đĩa trước và tang trống phía sau). Bảng đồng hồ LCD màu mới cũng được trang bị cho phiên bản này, tuy nhiên, TVS chưa xác nhận liệu nó chỉ dành riêng cho màu xanh hay sẽ có mặt trên các màu khác.

Tóm lại, sự bổ sung màu sắc mới, cụm đồng hồ LCD màu và hệ thống ISG là những điểm nhấn đáng chú ý trên TVS Ntorq 125 Race XP. Với mức giá không đổi, phiên bản này hứa hẹn mang đến hiệu suất và nhiều tính năng hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng.