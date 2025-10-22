Top 10 môtô thể thao đem lại hành trình thoải mái nhất hiện nay

1. Yamaha Tracer 9 GT+ 2025 là mẫu thể thao-hành trình (sport-touring) giá mềm, dùng chung động cơ mạnh mẽ 890cc với YZF-R9, cho công suất 117 mã lực và hộp số 6 cấp có nút sang số nhanh (quickshifter) hai chiều. Xe có tư thế lái hơi thể thao, trang bị điện tử cao cấp với màn hình TFT 7 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth và dẫn đường.

2. Suzuki GSX-S1000GT+ 2025 là mẫu sport-touring mạnh mẽ với động cơ 999cc cho công suất 150 mã lực, thừa hưởng từ dòng GSX-R thể thao. Xe có màn hình TFT 6.5 inch, ga tự động, kiểm soát lực kéo, ABS, thùng cứng tiêu chuẩn và hộp số quickshifter hai chiều, nhưng không có IMU để giữ giá hợp lý.

3. BMW S 1000 XR 2025 là mẫu sport-touring lai phượt (adventure) với động cơ 999cc mạnh 170 mã lực, vừa nhanh hơn GSX-S1000GT+ vừa thoải mái hơn. Xe có nhiều trang bị tiêu chuẩn như ABS chuyển chế độ, đèn pha liếc theo góc cua, đề không chìa, nhưng cần thêm phụ kiện tùy chọn để sánh ngang đối thủ.

4. Suzuki GSX-S1000GX+ 2025 là lựa chọn cao cấp sẵn sàng "full option" (đầy đủ các lựa chọn) với động cơ 999cc mạnh 152 mã lực, không cần nâng cấp thêm như BMW S 1000 XR. Xe trang bị IMU 6 trục, hệ thống treo điện tử hành trình dài, cruise control thông minh hoạt động cả khi sang số.

5. MV Agusta Turismo Veloce 2025 là mẫu sport-touring cao cấp hạng trung với động cơ 798cc mạnh 110 mã lực, nổi bật nhờ trục khuỷu ngược và khả năng ôm cua tốc độ cao. Xe trang bị ly hợp bán tự động Smart Clutch, giúp sang số mà không cần bóp côn, mang lại trải nghiệm thể thao và tiện lợi.

6. BMW R 1300 RT 2026 là mẫu sport-touring cao cấp với động cơ boxer 1.300cc mạnh 145 mã lực, tích hợp van biến thiên và truyền động trục các-đăng. Xe có thể tùy chọn quickshifter hai chiều hoặc hộp số bán tự động, mang lại trải nghiệm lái vừa mạnh mẽ vừa tiện nghi hàng đầu.

7. KTM 1390 Super Adventure S Evo hứa hẹn sẽ ra mắt sớm sau thời gian dài chờ đợi, với động cơ V-Twin 1.350cc mạnh 170 mã lực, tích hợp van biến thiên và hộp số bán tự động có chế độ đỗ (Park). Xe còn được trang bị phuộc WP bán chủ động hành trình dài và màn hình TFT dựng đứng như máy tính bảng, mang lại trải nghiệm mạnh mẽ và tiện lợi.

8. BMW M 1000 XR 2024 là mẫu sport-touring hiệu năng cao thuộc dòng M danh giá, với động cơ 999cc mạnh 201 mã lực và công nghệ van biến thiên ShiftCam. Xe sở hữu đầy đủ hệ thống điện tử thể thao của BMW, tốc độ tối đa không giới hạn, mang lại trải nghiệm như superbike trong dáng touring.

9. Ducati Multistrada V4 S 2024 là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và touring, dùng động cơ V4 Granturismo 1.158cc mạnh 170 mã lực, dễ bảo trì hơn bản V4 RS. Xe có hệ thống treo điện tử tiện lợi, phanh Brembo cao cấp, quickshifter hai chiều và màn hình TFT 5 inch.

10. Kawasaki Ninja H2 SX SE 2025 là đỉnh cao của dòng sport-touring với động cơ 998cc siêu nạp cho công suất 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 101 lb-ft. Xe trang bị phuộc bán chủ động, cảnh báo điểm mù và va chạm bằng radar, sơn tự phục hồi, quickshifter hai chiều và cả launch control dành cho người ngồi sau.