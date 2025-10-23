Toyota Veloz Cross có doanh số như thế nào trong tháng Ngâu?

Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng trong tháng 9/2025 đạt 7.209 xe (bao gồm xe Lexus). Cụ thể, doanh số toàn qu­ốc của các mẫu xe Toyota đạt 7.013 xe, bao gồm 2.338 xe lắp ráp trong nước và 4.675 xe nhập khẩu nguyên chiếc và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 36% so với tháng trước.

Trong tháng 9/2025, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 747 xe bán ra, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả tích cực này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe Hybrid Electric với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 196 khách hàng trong tháng 9. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 15.220 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Bên cạnh đó, các mẫu xe Corolla Cross, Veloz Cross và Innova Cross cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với doanh số lần lượt đạt 985 xe, 815 xe và 671 xe. Xe cũng sở hữu nội thất trẻ trung và hiện đại, bọc da toàn bộ ghế và phối 2 tông màu đen - kem tinh tế. Xe cũng được trang bị đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch, màn hình giải trí đặt nổi 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Về trang bị, Veloz Cross bản Tiêu chuẩn vẫn mang nhiều trang bị đủ dùng và không thua các mẫu xe trong cùng phân khúc. Ngoại thất có đèn pha full-LED. Nội thất ghế ngồi da bọc nỉ, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch.

Đáng chú ý là mẫu xe này có Cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang – những trang bị không tìm thấy trên các mẫu xe đối thủ, đây chính là ưu điểm cạnh tranh của Veloz Cross Tiêu chuẩn khi khách hàng so sánh.

Toyota Veloz Cross được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L, cho công suất 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 138 Nm. Đi kèm hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Xe có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport.

Các trang bị cũng đầy đủ với cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ, cảm biến lùi, 6 túi khí. Phiên bản cao cấp nhất còn được tích hợp Toyota Safety Sense với các tính năng: Cảnh báo tiền va chạm; Cảnh báo chệch làn đường; Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; Cảnh báo điểm mù; Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường; Điều khiển hành trình chủ động; Nhắc nhở khi phương tiện phía trước bắt đầu di chuyển.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Toyota Veloz Cross như sau: