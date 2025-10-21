Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Theo thông tin được Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 10/10 - 17/10/2025 ghi nhận 95 trường hợp xe mô tô (xe máy) vi phạm bị phạt nguội.

60 trường hợp mô tô (xe máy) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

Đây là 95 chủ xe máy phải nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - 1

12 trường hợp mô tô (xe máy) không đội mũ bảo hiểm:

Đây là 95 chủ xe máy phải nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - 2

23 trường hợp mô tô (xe máy) chạy quá tốc độ quy định:

Đây là 95 chủ xe máy phải nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - 3

Để tra cứu xe mình có bị phạt nguội hay không, người dân có thể truy cập website https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html. Tại đây, người dân sẽ nhập biển số, chọn loại phương tiên và mã bảo mật, sau đó nhấn "Tra cứu" để nhận kết quả phạt nguội. 

Các chủ phương tiện có tên trong danh sách phạt nguội chủ động liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc các đội CSGT phụ trách địa bàn để giải quyết vi phạm theo đúng quy định

Theo BẢO NAM ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2025 13:50 PM (GMT+7)
