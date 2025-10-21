Đây là 95 chủ xe máy phải nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

60 trường hợp mô tô (xe máy) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

12 trường hợp mô tô (xe máy) không đội mũ bảo hiểm:

23 trường hợp mô tô (xe máy) chạy quá tốc độ quy định:

Để tra cứu xe mình có bị phạt nguội hay không, người dân có thể truy cập website https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html. Tại đây, người dân sẽ nhập biển số, chọn loại phương tiên và mã bảo mật, sau đó nhấn "Tra cứu" để nhận kết quả phạt nguội.

Các chủ phương tiện có tên trong danh sách phạt nguội chủ động liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc các đội CSGT phụ trách địa bàn để giải quyết vi phạm theo đúng quy định