Về cơ bản, WMoto X2R là một mẫu xe côn tay mang đậm phong cách thể thao mạnh mẽ, với thiết kế sử dụng nhiều đường nét sắc sảo. Tuy nhiên, điều tạo sự khác biệt của mẫu xe này chính là các trang bị hiện đại vượt trội so với các mẫu côn tay phổ thông khác trên thị trường.

Theo thông tin được tiết lộ, xe được trang bị camera hành trình lắp tại quây trước, ngay phía dưới hệ thống đèn xi nhan. Trang bị này giúp người điều khiển ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ trong những hành trình di chuyển, đồng thời có thể xem trực tiếp thông qua cụm đồng hồ TFT trên xe, hoặc kết nối với smartphone để mang tới nhiều trải nghiệm hiện đại hơn.

WMoto X2R sử dụng chìa khóa thông minh smartkey, và được tích hợp cả cổng sạc, đưa lại nhiều tiện lợi khi sử dụng. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng hoàn toàn công nghệ LED, giảm xóc trước đường kính 31mm, phía sau là giảm xóc lò xo trụ đơn. Đồng thời, xe cũng có phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau kèm ABS kênh đôi đảm bảo sự an toàn khi vận hành.

Về sức mạnh, WMoto X2R sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 185 cc, tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên VVA (Variable Valve Actuation), kết hợp hộp số 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt, hỗ trợ sang số (slip-and-assist clutch).

Động cơ này sản sinh công suất tối đa 20 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,8 Nm tại 8.500 vòng/phút. Đây là những thông số đáng chú ý trong phân khúc xe máy số tại Malaysia, nơi các mẫu xe dung tích lớn và có hiệu suất vận hành cao đang tạo thêm lựa chọn cho người dùng.

Hiện nhà sản xuất chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cũng như giá bán của WMoto X2R, đồng thời chiếc xe được cho là cũng sẽ có thêm một số cải tiến trước khi thương mại hóa chính thức. Tuy nhiên, với những gì được tiết lộ, đây hứa hẹn là "đối thủ nặng ký" cho các mẫu côn tay phổ thông trên thị trường như Winner X, Exciter 155 VVA.