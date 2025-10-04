SYM VFE185i 2025 quá mạnh, thách thức trực tiếp Exciter và Winner X

Đây là mẫu xe côn tay mới nhất của SYM, được giới thiệu cùng thời điểm với hai mẫu xe tay ga khác là SYM Cruisym 400i và SYM Naga 155. Ở phiên bản mới 2025 nfy, VFE185i được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm trắng, xanh lá và xanh dương, trong khi các trang bị khác không có nhiều thay đổi.

Về sức mạnh, SYM VFE185i sử dụng khối máy xy-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 183 cc, trục cam đơn (SOHC). Động cơ này sản sinh công suất tối đa 19,7 mã lực tại vòng tua 9.000 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại đạt 17,46 Nm tại 7.500 vòng/phút. Hệ thống phun xăng điện tử EFI đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trong khi sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động bằng xích.

Trang bị khung gầm của VFE185i cũng khá ấn tượng trong phân khúc. Ở phía trước, xe sử dụng phuộc ống lồng với hành trình lên đến 185 mm. Phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước. Xe sử dụng phanh đĩa đơn cho cả hai bánh, với đĩa trước có đường kính 250 mm và đĩa sau 200 mm. Đặc biệt, mẫu xe này được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh kênh đôi tiêu chuẩn, giúp tăng độ an toàn khi vận hành.

SYM VFE185i sử dụng bộ mâm kích thước 17 inch, đi kèm với lốp 90/80 ở phía trước và 120/80 ở phía sau. Xe có chiều cao yên 800 mm, bình xăng dung tích 7 lít và trọng lượng khô là 135 kg, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả người mới làm quen với xe côn tay.

Bên cạnh những trang bị về hiệu năng, VFE185i cũng sở hữu nhiều tiện ích đáng giá. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Xe còn được tích hợp hệ thống khóa thông minh, giúp tăng tính tiện lợi và bảo mật. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sạc các thiết bị di động qua cổng USB Type-A hỗ trợ sạc nhanh chuẩn QC 3.0.

Giá bán chính hãng của SYM VFE185i 2025 tại thị trường Malaysia là 9.988 ringgit - khoảng 62,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.