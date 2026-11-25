Volkswagen ID. Era 9X, mẫu SUV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV), đã xuất hiện tại các địa điểm trưng bày ở Việt Nam trước thềm ra mắt chính thức. Xe gây chú ý với kích thước dài hơn 5,2 m, nội thất 9 chỗ ngồi cùng hệ truyền động có công suất lên tới 510 mã lực.

Theo thông tin từ Volkswagen, ID. Era 9X được định vị ở nhóm SUV cỡ lớn cao cấp. Trước thời điểm ra mắt, mẫu xe này đã được đưa đến một số địa điểm trưng bày tại Việt Nam để khách hàng có cơ hội tiếp cận trực tiếp. Giá bán dự kiến của xe được công bố ở mức dưới 3 tỷ đồng.

Volkswagen ID. Era 9X, mẫu SUV cỡ lớn sử dụng hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV).

Volkswagen ID. Era 9X sở hữu ngoại hình mang phong cách đặc trưng của dòng xe điện ID. Phần đầu xe được thiết kế kín, dựng đứng, kết hợp cụm đèn LED IQ.Light bố trí dọc hai bên. Cách tạo hình này mang đến diện mạo bề thế, đồng thời tạo sự khác biệt so với những mẫu SUV sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Xe có chiều dài tổng thể hơn 5,2 m, đi cùng tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm đa chấu kích thước 21 inch. Phần đuôi được thiết kế theo hướng tối giản, tích hợp cửa hậu chỉnh điện. Tuy nhiên, khi sử dụng đầy đủ cả 3 hàng ghế, dung tích khoang hành lý vẫn tương đối hạn chế.

Volkswagen ID. Era 9X sở hữu ngoại hình mang phong cách đặc trưng của dòng xe điện ID.

Nội thất nhiều trang bị cao cấp

Một trong những điểm đáng chú ý trên Volkswagen ID. Era 9X là không gian nội thất được bố trí 9 chỗ ngồi, toàn bộ ghế bọc da. Hai hàng ghế đầu sử dụng thiết kế không trọng lực, tích hợp các tính năng massage, sưởi, làm mát và đệm đỡ chân. Hệ thống loa cũng được bố trí ngay tại tựa đầu ghế.

Hàng ghế thứ ba có khả năng chỉnh điện, hướng đến sự thuận tiện cho hành khách khi sử dụng. Cách bố trí này cho thấy Volkswagen muốn tập trung vào trải nghiệm của người ngồi trong xe, thay vì chỉ chú trọng khả năng vận hành.

Khu vực táp-lô được trang bị hai màn hình độ phân giải 2.5K, cùng kích thước 15,6 inch.

Volkswagen ID. Era 9X là không gian nội thất được bố trí 9 chỗ ngồi.

Khu vực táp-lô được trang bị hai màn hình độ phân giải 2.5K, cùng kích thước 15,6 inch. Một màn hình đặt tại trung tâm, màn hình còn lại hướng về phía ghế phụ. Trong khi đó, hành khách phía sau có thêm màn hình 21,4 inch độ phân giải 3K bố trí trên trần xe.

Các tiện nghi khác gồm màn hình cảm ứng ẩn hiện trên cửa xe phía sau, sạc điện thoại không dây, hệ thống đèn viền nội thất, tủ lạnh và dàn âm thanh vòm 27 loa. Xe còn sở hữu điều hòa 3 vùng độc lập, tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 và chức năng tạo ion âm.

Hệ truyền động EREV mạnh 510 mã lực, phạm vi hoạt động 1.651 km

Điểm khác biệt lớn nhất của Volkswagen ID. Era 9X nằm ở hệ truyền động EREV. Xe kết hợp hai motor điện với động cơ xăng dung tích 1.5L, tạo ra tổng công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm.

Hệ truyền động sử dụng cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và hộp số một cấp dành cho xe điện. Đáng chú ý, động cơ xăng không truyền lực trực tiếp đến bánh xe mà chỉ đóng vai trò như một máy phát điện, cung cấp năng lượng cho bộ pin.

Volkswagen ID. Era 9X có hệ truyền động EREV là sụ kết hợp hai motor điện với động cơ xăng dung tích 1.5L.

Volkswagen ID. Era 9X sử dụng bộ pin dung lượng 65,2 kWh. Theo công bố, xe có thể đạt phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 1.651 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là con số đáng chú ý đối với một mẫu SUV có kích thước lớn và cấu hình 9 chỗ ngồi.

Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố là 4,57 lít/100 km.

Có nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành

Bên cạnh hệ truyền động, Volkswagen ID. Era 9X còn được trang bị một số công nghệ hỗ trợ vận hành đáng chú ý. Trong đó có hệ thống đánh lái bánh sau, giúp cải thiện khả năng xoay trở trong không gian hẹp. Đặc biệt, chế độ Crab Walk cho phép cả 4 bánh đánh lái cùng hướng với góc tối đa 10 độ, hỗ trợ xe di chuyển linh hoạt hơn trong những tình huống nhất định.

Hệ thống điều chỉnh độ cao thân xe và khả năng lội nước an toàn ở mức 700 mm cũng là những trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV này. Xe có 8 chế độ lái, kết hợp hệ thống camera, cảm biến siêu âm, LiDAR và camera quan sát toàn cảnh 540 độ.

Tại Trung Quốc, Volkswagen ID. Era 9X được phân phối với 3 phiên bản, giá bán từ 309.800-349.800 NDT, tương đương khoảng 45.885-51.810 USD. Dù vậy, mức giá chính thức, cấu hình trang bị dành cho thị trường Việt Nam và thời điểm mở bán vẫn là những thông tin cần chờ Volkswagen công bố.

Nếu được phân phối tại Việt Nam với mức giá dưới 3 tỷ đồng như dự kiến, ID. Era 9X sẽ tham gia nhóm SUV cỡ lớn có giá bán tương đối cao. Mẫu xe này đồng thời bổ sung một lựa chọn EREV bên cạnh những cái tên như VinFast VF Wild và iCaur V27 dự kiến xuất hiện tại thị trường trong nước.