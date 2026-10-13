Yamaha Exciter là một trong những dòng xe côn tay có chỗ đứng đặc biệt trong cộng đồng chơi xe máy tại Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, mẫu xe này không chỉ được sử dụng để đi lại mà còn trở thành đối tượng sưu tầm, độ chế của những người yêu thích xe thể thao. Đặc biệt, các phiên bản Exciter đời đầu vẫn được một bộ phận người chơi quan tâm nhờ kiểu dáng gọn gàng, thiết kế mang dấu ấn riêng và giá trị gắn với một giai đoạn phát triển của thị trường xe côn tay trong nước.

Với các dân chơi, sức hút của một chiếc Exciter cũ không chỉ nằm ở tình trạng nguyên bản hay độ hiếm của phiên bản. Biển số đẹp, nguồn gốc xe, cách phối màu và chất lượng phụ tùng được lựa chọn để nâng cấp cũng có thể tạo nên giá trị riêng. Trong đó, những biển số có dãy số dễ nhớ, mang quy luật đặc biệt thường được người chơi chú ý và có thể khiến giá giao dịch chênh lệch đáng kể so với một chiếc xe cùng đời thông thường.

Yamaha Exciter 2006 biển sảnh rồng đắt đỏ, dân chơi chi thêm 80 triệu độ đồ hiệu.

Chiếc Yamaha Exciter 2006 của Nguyễn Lên Nguyên Bảo, một người chơi xe tại Gia Lai, là trường hợp như vậy. Điểm đáng chú ý đầu tiên nằm ở biển số 81-K5 678.9, được chủ xe giới thiệu là biển “sảnh rồng”. Dãy số có các chữ số liên tiếp theo thứ tự tăng dần, tạo điểm nhấn riêng cho chiếc xe. Theo chia sẻ của Nguyên Bảo, anh đã mua xe với giá 150 triệu đồng, trong đó biển số là yếu tố quan trọng tạo nên mức giá này.

Bởi theo chủ xe, Exciter 2006 đã qua sử dụng, đến nay đã 20 năm tuổi. Những chiếc Exciter đời này trong tình trạng cũ, nếu chưa được làm lại, hiện có thể được rao bán quanh mức chỉ 35 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá của chiếc xe biển sảnh rồng không thể chỉ so sánh bằng năm sản xuất hay tình trạng máy móc, bởi giá trị biển số và chi phí hoàn thiện theo sở thích cá nhân là những yếu tố riêng biệt.

Chiếc Exciter được độ theo phong cách cá nhân hoá với nhiều phụ tùng hàng hiệu.

Sau khi mua xe, Nguyên Bảo tiếp tục đầu tư khoảng 80 triệu đồng để nâng cấp và hoàn thiện chiếc Exciter theo phong cách cá nhân hoá với nhiều phụ tùng hàng hiệu. Tổng thể xe vẫn giữ dáng xe côn tay nhỏ gọn quen thuộc, nhưng nhiều chi tiết đã được thay đổi, từ dàn áo, bánh xe đến hệ thống phanh, giảm xóc và các phụ kiện trang trí.

Đáng chú ý, chiếc xe được trang bị dàn áo Jupiter MX 135 từ Indonesia. Đây là lựa chọn tạo khác biệt cho diện mạo xe, đồng thời gợi nhắc đến dòng xe cùng nền tảng thiết kế từng được người chơi trong khu vực quan tâm. Kết hợp với dàn áo là bộ bánh Spark Limited khá hiếm theo chia sẻ của chủ xe, góp phần tạo nên vẻ ngoài khác biệt so với những chiếc Exciter sử dụng cấu hình phổ biến.

Chiếc xe được trang bị dàn áo Jupiter MX 135 từ Indonesia.

Ở hệ thống phanh, Nguyên Bảo lựa chọn heo Brembo billet, đi cùng đĩa GH, dây dầu và gắt dầu GH. Tay phanh Brembo Corsa Corta tiếp tục là một chi tiết hàng hiệu trên xe. Đây đều là những món đồ thường được người chơi chú ý khi nâng cấp xe theo hướng chăm chút từng bộ phận, vừa tạo điểm nhấn về hình thức, vừa thay đổi cấu hình so với xe nguyên bản. Tuy nhiên, hiệu quả vận hành thực tế còn phụ thuộc vào việc lựa chọn cấu hình phù hợp và lắp đặt chính xác.

Hệ thống giảm xóc phía sau được nâng cấp bằng phuộc Ohlins, trong khi đồng hồ UMA Racing điện tử thay thế cụm đồng hồ nguyên bản.

Để hoàn thiện tổng thể, chủ xe còn sử dụng cổ pô titan, kết hợp các chi tiết ốc titan và ốc inox làm điểm nhấn. Thay vì chỉ thay đổi một vài bộ phận bên ngoài, chiếc Exciter được đầu tư theo hướng nâng cấp nhiều hạng mục, từ ngoại hình đến các chi tiết cơ khí.

Về phần động cơ, vẫn giữ nguyên bản. Yamaha Exciter 2006 được trang bị khối động cơ xăng 4 thì, xi-lanh đơn, 4 van, SOHC với dung tích 134,4 cc (thường gọi là 135 cc) và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sở hữu công suất tối đa 11,33 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,65 Nm tại 5.500 vòng/phút.