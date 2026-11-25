Thị trường xe máy xăng giữa tháng 11 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các phân khúc. Trong khi nhiều mẫu xe tay ga cao cấp của Piaggio và Vespa được giảm giá mạnh, mức ưu đãi cao nhất lên tới 20 triệu đồng, một số dòng xe côn tay thể thao của Honda và Yamaha vẫn bán cao hơn giá đề xuất. Sự đối lập này cho thấy áp lực giảm giá không diễn ra đồng đều, mà phụ thuộc vào sức mua, nguồn cung và sức hút của từng mẫu xe trên thị trường.

Xe ga cao cấp hạ sâu 20 triệu đồng

Ở thị trường xe máy xăng, theo bảng giá công khai tại một đại lý Piaggio ở Hà Nội, Piaggio Medley S là mẫu xe có mức giảm sâu nhất trong danh sách, lên tới 20 triệu đồng. Giá bán từ 80 triệu đồng hiện chỉ còn 60 triệu đồng. Phiên bản Medley S 150 cũng giảm tương tự, từ 96,8 triệu xuống 76,8 triệu đồng.

Mẫu xe máy xăng Piaggio Medley S là mẫu xe có mức giảm sâu nhất trong danh sách, lên tới 20 triệu đồng. Ảnh: Piaggio Xuân Cầu

Tuy nhiên, dù được giảm giá 20 triệu đồng, Medley S vẫn thuộc nhóm xe tay ga có giá bán cao. Mẫu xe này phù hợp hơn với khách hàng có ngân sách khá, muốn sở hữu xe nhiều trang bị và thiết kế mang phong cách châu Âu. Chiều cao yên và trọng lượng xe tương đối lớn cũng có thể gây bất tiện cho người có vóc dáng nhỏ hoặc thường xuyên di chuyển trong phố đông.

Ở nhóm xe ga Vespa, Vespa Sprint ABS 125 iGET cũng được giảm 18 triệu đồng, kéo giá xe từ 81 triệu xuống còn 63 triệu đồng. Mẫu xe mang phong cách thiết kế thể thao đặc trưng của dòng Sprint, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích kiểu dáng nhỏ gọn, năng động.

Sprint Tech 125 được giảm 15 triệu đồng, từ 103,8 triệu xuống 88,8 triệu đồng. Liberty S 125 và Liberty Z cùng giảm 15 triệu đồng, lần lượt còn 42,9 triệu và 44,3 triệu đồng. Vespa Primavera được giảm 12 triệu đồng, trong khi Sprint ABS 125 iGET giảm 18 triệu đồng, từ 81 triệu xuống 63 triệu đồng. Vespa GTS Super Sport ABS 150 iGET phiên bản Xanh Eclettico giảm 15 triệu đồng, từ 137 triệu xuống 122 triệu đồng.

Giá bán một số mẫu xe máy Honda giữa tháng 11 nhìn cũng được điều chỉnh giảm, nhưng khá nhẹ chỉ vài triệu đồng. Cụ thể, tại một đại lý Head Honda ở Hai bà Trưng (Hà Nội) SH 125i đời 2026 bản CBS hiện được chào bán khoảng 76 triệu đồng, giảm khoảng 2 triệu đồng so với tháng trước.

Honda Vision tiếp tục được điều chỉnh giảm 500.000 đến 1 triệu đồng so với tháng trước. Giá bán hiện tại của xe là 31 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, 34 triệu đồng cho bản đặc biệt và 37,5 triệu đồng cho bản thể thao. Mẫu xe này có lợi thế về kích thước nhỏ gọn, dễ điều khiển trong phố và độ phổ biến cao.

Xe côn tay Honda Winner R, Yamaha Exciter 155 bán chênh so với giá đề xuất

Đi ngược với xu hướng giảm giá ở nhóm xe tay ga, hai mẫu xe côn tay thể thao của Honda và Yamaha bất ngờ được bán cao hơn giá đề xuất.

Đáng chú ý, Honda Winner R hiện có giá bán tại đại lý cao hơn giá đề xuất ở cả ba phiên bản. Cụ thể, bản tiêu chuẩn được chào bán khoảng 50 triệu đồng, cao hơn khoảng 3,64 triệu đồng so với giá niêm yết (46,36 triệu đồng). Hai bản Đặc biệt và Thể thao cùng có giá khoảng 52 triệu đồng, cao hơn giá hãng khoảng 1,74 triệu và 1,24-1,74 triệu đồng.

Đây là mẫu xe côn tay hướng đến nhóm khách hàng trẻ, thường xuyên di chuyển và yêu thích kiểu dáng thể thao. Lợi thế của Winner R nằm ở thiết kế underbone và khả năng vận hành linh hoạt, nhưng kiểu dáng cùng tư thế lái thể thao có thể không phù hợp với người ưu tiên sự thoải mái khi đi lại hằng ngày.

Tương tự, Yamaha Exciter 155 là mẫu xe có giá bán cao hơn giá đề xuất của hãng. Các phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp và bản giới hạn/monster lần lượt được chào bán ở mức 52 triệu, 57 triệu và 62 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất khoảng hơn 2 triệu đồng.

Yamaha Exciter 155 là mẫu xe hiếm hoi trong danh sách có giá bán cao hơn giá đề xuất của hãng. Ảnh: Y Nhuỵ

Exciter 155 thuộc nhóm xe côn tay thể thao, hướng đến người dùng thích cảm giác lái và thiết kế mạnh mẽ. Ưu điểm của mẫu xe này là động cơ dung tích lớn trong phân khúc underbone và kiểu dáng thể thao. Tuy nhiên, tư thế lái và đặc tính vận hành có thể kém thuận tiện hơn xe số phổ thông khi phải di chuyển thường xuyên trong điều kiện giao thông đông đúc.