Cùng phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình 5 người, sedan hạng B có lợi thế về giá bán và chi phí sử dụng. Tuy nhiên, khi phải mang theo nhiều hành lý cho những chuyến đi dài ngày, các mẫu MPV 7 chỗ như Mitsubishi Xpander lại cho thấy sự linh hoạt đáng kể.

Khi đủ chỗ ngồi chưa đồng nghĩa với đủ không gian

Trong tầm giá khoảng 500 - 650 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam có không ít lựa chọn giữa các mẫu sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent và MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander.

Nếu chủ yếu phục vụ nhu cầu đi làm, đưa đón con hay di chuyển trong thành phố, sedan hạng B là lựa chọn hợp lý nhờ kích thước gọn gàng, giá bán dễ tiếp cận và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, bài toán có thể thay đổi khi cả gia đình 5 người lên đường du lịch hoặc về quê. Ngoài vali quần áo, hành lý còn có thể bao gồm xe đẩy trẻ em, ba lô, túi đồ ăn và nhiều vật dụng cá nhân.

Toyota Vios hay Hyundai Accent vẫn có thể đáp ứng nhu cầu này nếu hành lý được sắp xếp hợp lý. Dù vậy, thiết kế cốp tách biệt với khoang cabin khiến khả năng chuyên chở những vật dụng cồng kềnh bị giới hạn bởi kích thước cửa mở và chiều cao khoang chứa đồ.

Khi cả 5 vị trí ngồi đều được sử dụng, phương án gập hàng ghế sau để mở rộng không gian hành lý cũng khó phát huy tác dụng.

Đây chính là tình huống mà MPV 7 chỗ có cơ hội thể hiện ưu thế.

Xpander và lợi thế của hai ghế ngồi để trống

Mitsubishi Xpander sở hữu chiều dài cơ sở 2.775 mm, nhỉnh hơn Toyota Vios 225 mm và Hyundai Accent 105 mm.

Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý hơn nằm ở thiết kế thân xe cao, phần đuôi vuông vức và khoang hành lý thông với cabin.

Khi chỉ chở 5 người, chủ xe Xpander có thể gập toàn bộ hàng ghế thứ ba để mở rộng không gian chứa đồ mà không ảnh hưởng đến số lượng chỗ ngồi cần thiết. Cửa hậu mở rộng cũng thuận tiện hơn khi đưa những vật dụng có kích thước lớn lên xuống xe.

Khoảng sáng gầm lớn cũng giúp Xpander có lợi thế khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề hoặc lên xuống dốc trong các chuyến du lịch.

Song, không gian rộng hơn không đồng nghĩa với khả năng vận hành vượt trội. Động cơ 1.5L công suất 105 mã lực kết hợp hộp số tự động 4 cấp của Xpander vẫn có những giới hạn khi cần tăng tốc hoặc vượt xe trong điều kiện đầy tải.

Người sử dụng cả sedan lẫn MPV đều cần tuân thủ giới hạn tải trọng và cố định hành lý chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn.

Đánh đổi những gì khi chuyển từ sedan sang MPV?

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios có giá khởi điểm các phiên bản từ 458 - 545 triệu đồng, trong khi Mitsubishi Xpander được phân phối với giá 568 - 662 triệu đồng.

Trong tháng 11/2026, Xpander AT có giá niêm yết 598 triệu đồng, được áp dụng gói ưu đãi trị giá khoảng 112 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ tương đương lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu và bảo hiểm thân vỏ. Đây không phải toàn bộ số tiền được giảm trực tiếp vào giá bán.

Ở chiều ngược lại, người mua MPV cũng cần cân nhắc chi phí nhiên liệu. Theo công bố của nhà sản xuất, Xpander AT tiêu thụ 7,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp, trong khi mức tiêu thụ của Vios dao động khoảng 5,87 - 6,2 lít/100 km, tùy phiên bản. Kích thước nhỏ hơn cũng giúp sedan thuận tiện khi tìm chỗ đỗ tại các đô thị đông đúc.

Xét về thị trường, Mitsubishi Xpander đạt doanh số 11.102 xe sau 10 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, mẫu MPV này cũng đang chịu áp lực cạnh tranh khi lượng xe bán ra trong tháng 10 chỉ đạt 606 chiếc, giảm 36,5% so với tháng trước.

Cuối cùng, lựa chọn sedan hay MPV phụ thuộc vào tần suất sử dụng và nhu cầu thực tế của mỗi gia đình.

Nếu phần lớn thời gian chỉ di chuyển trong thành phố với 1 - 4 người, sedan hạng B vẫn là phương án kinh tế. Ngược lại, với những gia đình thường xuyên chở đủ 5 thành viên cùng nhiều hành lý, khoản tiền chênh lệch để sở hữu một chiếc MPV 7 chỗ có thể mang lại giá trị thiết thực về không gian và tính đa dụng.

Đôi khi, giá trị của một chiếc xe 7 chỗ không nằm ở việc chở đủ 7 người, mà nằm ở sự linh hoạt khi chỉ có 5 người trên xe.

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