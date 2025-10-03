Ra mắt “cào cào” Kawasaki KLX230, bất chấp đường ngập nước

Kawasaki chính thức ra mắt tại Malaysia hai mẫu xe mới cho năm 2025: mẫu xe địa hình đa dụng KLX230S và phiên bản siêu mô tô KLX230SM, với giá bán lần lượt là 23.000 RM (144 triệu đồng) và 23.600 RM (147,8 triệu đồng).

Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và đăng ký. Cả hai sẽ có mặt tại các đại lý Kawasaki do Modenas phân phối tại Malaysia từ đầu tháng 10/2025.

Bộ đôi KLX230S và KLX230SM đều sử dụng động cơ xi-lanh đơn SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 233 cc, đi kèm hộp số 6 cấp và hệ dẫn động xích, cho công suất 19,73 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 20,3 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Sự khác biệt chính nằm ở bộ vành và lốp: KLX230S trang bị bánh nan hoa 21 inch phía trước, 18 inch phía sau đi kèm lốp gai chuyên dụng; trong khi KLX230SM dùng bánh đúc 17 inch với lốp đường phố.

Hệ thống phanh và treo cũng được tinh chỉnh phù hợp, với KLX230SM sở hữu phanh đĩa trước 300 mm lớn hơn bản S (265 mm), cả hai đều có ABS tiêu chuẩn; hệ thống treo đều dùng phuộc trước USD 37 mm, nhưng hành trình giảm xóc khác nhau giữa hai phiên bản.

KLX230S nặng 133 kg, cao yên 845 mm; còn KLX230SM nặng 136 kg, yên thấp hơn một chút ở mức 840 mm. Cả hai đều có bình xăng dung tích 7,6 lít và được trang bị màn hình LCD đơn sắc, tích hợp kết nối Bluetooth với điện thoại thông qua hệ thống Kawasaki Smart Connection, mang lại trải nghiệm hiện đại cho người lái.