Royal Enfield biến Himalayan 450 thành ‘chiến binh bóng đêm’ với bản Mana Black Edition 2026

Royal Enfield cho biết phiên bản Himalayan Mana Black Edition được phát triển dựa trên cảm hứng từ Mana Pass, một trong những tuyến đường núi có thể di chuyển bằng phương tiện cơ giới cao nhất thế giới, nằm ở độ cao 5.632 m so với mực nước biển. Mẫu xe mới sở hữu phong cách thiết kế mạnh mẽ với màu sơn Stealth Black chủ đạo, kết hợp cùng các chi tiết hoàn thiện dạng sơn mờ nhằm tạo nên diện mạo tối giản nhưng đầy cá tính.

Himalayan Mana Black Edition được trang bị nhiều phụ kiện chính hãng lắp đặt sẵn từ nhà máy, bao gồm bộ bảo vệ tay Black Rally, yên xe Black Rally, chắn bùn trước phong cách Rally và bộ vành nan hoa không săm. Những trang bị này giúp tăng khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình, đồng thời mang lại vẻ ngoài đậm chất xe phiêu lưu.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ Sherpa 450 xi-lanh đơn, dung tích 452 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ bướm ga điện tử ride-by-wire. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp chống trượt và hỗ trợ sang số.

Về khả năng vận hành, Himalayan Mana Black Edition sử dụng hệ thống treo trước dạng hành trình ngược với đường kính 43 mm, trong khi phía sau được trang bị giảm xóc đơn monoshock. Cả hai hệ thống treo đều có hành trình 200 mm, giúp xe thích nghi tốt hơn khi di chuyển trên các cung đường gồ ghề hoặc địa hình phức tạp.

Hệ thống phanh của xe gồm phanh đĩa thủy lực đơn phía trước với kẹp phanh hai piston và phanh đĩa đơn phía sau với kẹp phanh một piston. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh nhằm nâng cao độ an toàn trong quá trình vận hành.

Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition sử dụng bánh trước kích thước 21 inch với lốp 90/90, trong khi bánh sau có kích thước 17 inch đi kèm lốp 140/80. Chiều cao yên xe có thể điều chỉnh trong khoảng 825-845 mm, phù hợp với nhiều vóc dáng người lái. Xe có trọng lượng 196 kg khi bình nhiên liệu 17 lít được đổ đầy.

Royal Enfield Himalayan Mana Black Edition 2026 được bán tại thị trường Malaysia với mức giá 32.700 ringgit - khoảng 211 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.