Royal Enfield ra mắt loạt môtô mới, giá từ 109 triệu đồng

Thương hiệu môtô Ấn Độ Royal Enfield chính thức trở lại thị trường Việt Nam và giới thiệu nhà phân phối mới Trâm Anh Motorsports (TAMS) ngày 24/5 tại Hà Nội. Bên cạnh đó, hãng ra mắt 5 mẫu môtô mới, gồm Hunter 350, Classic 350, Guerrilla 450, Himalayan 450 và Super Meteor 650. Cả 5 mẫu xe này đều là phiên bản mới nhất lần đầu bán tại Việt Nam và mang 5 phong cách khác nhau.

Hunter 350

Dòng xe 350 phân khối dành cho đường phố Roadster trang bị đèn pha LED tròn kiểu cổ điển, cụm đồng hồ LCD mặt tròn, kết hợp giữa mặt kim truyền thống và màn hình kỹ thuật số, đi kèm màn hình dẫn đường Tripper. Xe bố trí một cổng USB-C dưới ghi đông. Bình xăng hình giọt nước, yên vuốt gọn tạo hình mượt mà. Xe sử dụng cặp vành đúc 17 inch, phanh đĩa đơn cả hai bánh, ABS hai kênh.

Royal Enfield Hunter 350 Rio White. Ảnh: Lương Dũng

Hunter 350 lắp động cơ xi-lanh đơn dung tích 349 phân khối, làm mát bằng không khí kết hợp dung dịch, sản sinh công suất 20,2 mã lực tại 6.100 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 27 Nm tại 4.000 vòng/phút. Côn tay, hộp số 5 cấp, bộ ly hợp chống trượt.

Hunter 350 bán 2 phiên bản với 5 màu lựa chọn. Giá 109 và 112 triệu đồng.

Classic 350

Dòng xe hoài cổ Classic 350 phiên bản mới kế thừa huyền thoại Royal Enfield G2 ra đời năm 1950. Xe trang bị cụm đèn pha tròn đặc trưng Royal Enfield, hệ thống đèn chiếu sáng LED. Các chi tiết như chắn bùn, bình xăng, hộp dụng cụ hình oval. Ở bản mới, hãng xe Ấn Độ cải tiến phanh đĩa trước, giảm xóc ống lồng chứa khí và vành 19 inch trước và sau 18 inch.

Royal Enfield Classic 350 phiên bản mới xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Các tính năng mới như đèn báo số trên đồng hồ, cổng sạc USB-C. Các bản cao cấp bổ sung hệ thống định vị Tripper, tay phanh/côn có thể điều chỉnh. Classic 350 lắp động cơ một xi-lanh dung tích 349 phân khối, giống Hunter 350.

Classic 350 bán 4 phiên bản, giá 129-139 triệu đồng.

Himalayan 450

Himalayan là dòng xe chuyên dụng hướng đến chinh phục mọi cung đường, từ đường trường cho đến off-road. Xe trang bị giảm xóc trước hành trình ngược dạng hộp mới của Showa. Xe giữ nguyên vành 21 inch trước và 17 inch phía sau.

Dòng xe địa hình Himalayan 450 mới. Ảnh: Lương Dũng

Himalayan 450 lắp động cơ Sherpa 452 phân khối, xi-lanh đơn, hệ thống làm mát bằng chất lỏng mới, sản sinh công suất 40 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 5.500 vòng/phút. Theo chia sẻ từ hãng, động cơ Sherpa 450 mới này sản sinh 90% mô-men xoắn ngay từ dải vòng tua máy 3.000 vòng/phút trở lên, giúp truyền tải sức mạnh mà không phải vặn ga quá sâu để vượt qua các địa hình khó.

Xe bán hai phiên bản, giá 189 triệu đồng và 209 triệu đồng.

Guerrilla 450

Royal Enfield Guerrilla 450 mới. Ảnh: Lương Dũng

Dòng xe máy đường phố Roadster Guerrilla 450 mới thiết kế tối giản, tư thế ngồi thẳng lưng hoặc hơi chồm về phía trước, tay lái rộng và linh hoạt. Xe sử dụng khung sườn ống thép kép. Xe lắp động cơ Sherpa 450 giống Himalayan 450, cỗ máy sản sinh công suất 40 mã lực.

Guerrilla 450 bán 3 phiên bản, giá 169-178 triệu đồng.

Super Meteor 650

Dòng cruiser Super Meteor 650 mới hướng đến trải nghiệm trên mọi cung đường. Xe trang bị yên có tư thế ngồi công thái học, trọng tâm thấp, yên rộng ở phần hông và hẹp ở phần eo, giúp người lái chống chân thoải mái. Hãng nhấn mạnh Super Meteor 650 cho tư thế ngồi thoải mái nhất phân khúc. Bình xăng dung tích lớn, lốp không săm bản rộng, vành hợp kim với vành 19 inch phía trước và 16 inch phía sau.

Super Meteor 650 mới. Ảnh: Lương Dũng

Cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe. Tay phanh, tay côn có thể điều chỉnh. Cùm công tắc mạ nhôm tạo điểm nhấn.

Super Meteor 650 lắp động cơ xi-lanh đôi song song, dung tích 648 phân khối, làm mát bằng dung dịch kết hợp với làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất 47 mã lực tại 7.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 52,3 Nm tại 5.650 vòng/phút. Côn tay, hộp số 6 cấp. Xe bán ba phiên bản, giá 219-233 triệu đồng.

Royal Enfield vào Việt Nam vào năm 2017. Thương hiệu này đổi chủ ba lần sau 5 năm, từ Al Naboodah đến CT Wearnes và giờ là TAMS. Các sản phẩm của hãng này có ưu điểm về độ bền, giá hấp dẫn khi thấp hơn mặt bằng chung của môtô từ các thương hiệu châu Á, Âu như Honda, Yamaha, Ducati, BMW Motorrad... Tuy nhiên, thiết kế xe thiên về chất cổ điển, đơn giản và ít công nghệ thời thượng.

Xe Royal Enfield vẫn nhập chủ yếu ở Thái Lan và số ít từ Ấn Độ như thời nhà phân phối cũ.