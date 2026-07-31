Honda trình làng xe máy điện UQ3 giá 19 triệu đồng, đi gần 70 km sau mỗi lần sạc

Honda UQ3 sở hữu phong cách thiết kế mềm mại, tối giản với những đường nét thân xe gọn gàng, kết hợp cùng cụm đèn pha tròn mang hơi hướng cổ điển. Xe được hoàn thiện bằng công nghệ sơn bóng với quy trình sơn ba lớp, giúp tăng độ bóng cho bề mặt, đồng thời cải thiện khả năng chống trầy xước và duy trì màu sắc bền đẹp trong quá trình sử dụng.

Mẫu xe máy điện này có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.840 x 718 x 1.090 mm, chiều dài cơ sở 1.325 mm, chiều cao yên 750 mm và trọng lượng 114 kg. Với các thông số này, UQ3 được đánh giá phù hợp với vóc dáng người dùng châu Á. Sàn để chân phẳng cũng góp phần mang lại tư thế ngồi thoải mái hơn trong quá trình di chuyển.

Về trang bị, Honda UQ3 được tích hợp màn hình LCD 5,5 inch hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành. Xe còn sở hữu hệ thống kết nối thông minh WiLINK, hỗ trợ nhiều tính năng như lựa chọn chế độ lái, định vị xe theo thời gian thực, tìm xe bằng nút bấm và theo dõi lịch sử hành trình.

Bên cạnh đó, mẫu xe điện của Honda còn được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, khóa thông minh NFC, kết nối Bluetooth, ứng dụng trên điện thoại thông minh và hệ thống định vị BeiDou. Đây là những trang bị khá nổi bật trong phân khúc xe điện đô thị hiện nay.

Khả năng chứa đồ cũng là một điểm đáng chú ý trên UQ3. Xe sở hữu cốp dưới yên dung tích 30 lít, đủ không gian chứa một mũ bảo hiểm fullface cùng nhiều vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe còn có thêm cổng sạc USB, giúp người dùng dễ dàng nạp năng lượng cho các thiết bị di động khi cần thiết.

Honda UQ3 được bán với hai phiên bản gồm EV và EM. Cả hai đều sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 2.200W. Trong đó, phiên bản EV đạt tốc độ tối đa 53 km/h, còn phiên bản EM có tốc độ tối đa 48 km/h.

Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ ắc quy chì–axit 72V, dung lượng 23Ah. Theo tiêu chuẩn WMTC, Honda UQ3 EV có khả năng di chuyển khoảng 68 km sau mỗi lần sạc, trong khi phiên bản EM đạt khoảng 70 km.

Ngoài sự khác biệt về khả năng vận hành, các trang bị trên hai phiên bản gần như tương đồng. Xe sử dụng bộ khung thép cường độ cao với thiết kế gầm liền khối, hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng thủy lực và giảm xóc sau dạng lò xo. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, giúp đảm bảo khả năng kiểm soát an toàn khi vận hành.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda UQ3 được phân phối với mức giá khởi điểm 4.899 nhân dân tệ, tương đương khoảng 19 triệu đồng khi quy đổi.