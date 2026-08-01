Audi Q9 ra mắt toàn cầu với thiết kệ hầm hố

Không chỉ vượt trội về kích thước so với "đàn em" Q7, Audi Q9 hoàn toàn mới còn thiết lập chuẩn mực xa xỉ mới của thương hiệu nước Đức với dàn đèn OLED uốn cong 3D, cửa mở điện thông minh và mui kính toàn cảnh rộng bậc nhất phân khúc.

Sau những hình ảnh hé lộ về không gian nội thất, Audi đã chính thức đưa flagship SUV Q9 2027 bước ra ánh sáng. Đây được xem là mẫu xe gầm cao to lớn, sang trọng và giàu tham vọng nhất mà hãng xe xứ Ingolstadt từng sản xuất, hướng trực tiếp đến những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV cỡ lớn vượt trên kích thước tiêu chuẩn của Q7.

Audi Q9 hoàn toàn mới còn thiết lập chuẩn mực xa xỉ mới của thương hiệu nước Đức.

So với Q7, Audi Q9 sở hữu thông số kích thước vượt trội với chiều dài 5.310 mm, chiều rộng 2.210 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.140 mm. Những con số này đồng nghĩa với việc Q9 dài hơn 250 mm, rộng hơn 200 mm và có khoảng cách giữa hai trục bánh xe nhỉnh hơn 145 mm so với Q7. Với diện mạo khổng lồ này, Q9 được sinh ra để tuyên chiến trực tiếp cùng các đối thủ đồng hương như BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS.

Ngoại thất của xe ghi dấu ấn rõ nét với phần đầu dựng đứng cùng lưới tản nhiệt kích thước lớn dạng thanh dọc, kết hợp cùng viền đen mở rộng sang hai bên tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ. Ở phía sau, vị trí gắn biển số đã được dời xuống cản dưới giúp cửa cốp sở hữu bề mặt liền mạch và gọn gàng hơn.

Một mẫu SUV cỡ lớn vượt trên kích thước tiêu chuẩn của Q7.

Đáng chú ý nhất trên Q9 là cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số dạng uốn cong 3D. Các tấm kính siêu mỏng ôm trọn theo đường nét thân xe, không chỉ tăng cường khả năng nhận diện từ góc nghiêng mà còn tạo nên màn trình diễn ánh sáng sống động vào ban đêm.

Đúng như tuyên bố của Tổng giám đốc Audi Gernot Döllner, triết lý "Vorsprung durch Technik" thế hệ mới sẽ tập trung mạnh mẽ vào trải nghiệm người dùng. Bước qua bốn cánh cửa mở điện tự động có khả năng mở rộng tới 90 độ (đi kèm cảm biến chống va chạm và tính năng điều khiển từ xa qua ứng dụng myAudi), người dùng sẽ tiến vào không gian nội thất đậm chất thương gia.

Xe trang bị động cơ diesel I6, dung tích 3.0L, cho công suất 295 mã lực, kết hợp công nghệ Mild-Hybrid.

Audi Q9 mang đến hai cấu hình không gian: tiêu chuẩn 7 chỗ ngồi hoặc tùy chọn 6 chỗ với hàng ghế thứ hai là hai ghế thương gia độc lập điều chỉnh điện. Hàng ghế thứ ba cũng được tối ưu hóa không gian để mang lại sự thoải mái cho người trưởng thành.

Nằm trên trần xe là mái kính toàn cảnh có diện tích hơn 1,5 m² – lớn nhất từ trước đến nay trên một dòng xe Audi. Tùy chọn cửa sổ trời thông minh cho phép chuyển đổi độ trong suốt linh hoạt qua 9 phân vùng, đi kèm hệ thống 84 đèn LED chiếu sáng với 30 màu sắc tùy chỉnh. Đặc biệt, khi xe đỗ, lớp kính sẽ tự động chuyển sang trạng thái mờ đục để đảm bảo sự riêng tư.

Trải nghiệm tiện nghi trên Q9 còn được nâng tầm nhờ hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 22 loa công suất 1.360W, kết hợp các bộ rung tích hợp ngay trong tựa lưng ghế theo nhịp điệu âm nhạc. Loa tích hợp ở tựa đầu hỗ trợ đàm thoại và phát hướng dẫn dẫn đường riêng biệt mà không ảnh hưởng đến hành khách xung quanh.

Về mặt an toàn, hệ thống hỗ trợ khẩn cấp trên Q9 có khả năng tự động giảm tốc, điều khiển xe tấp vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc và kích hoạt cuộc gọi cứu hộ nếu phát hiện người lái mất nhận thức.

Xe mang đến hai cấu hình không gian: tiêu chuẩn 7 chỗ ngồi hoặc tùy chọn 6 chỗ.

Tại thị trường châu Âu, Q9 khởi đầu với bản động cơ diesel I3, dung tích 3.0L, cho công suất 295 mã lực, kết hợp công nghệ Mild-Hybrid (MHEV) cùng tăng áp điện, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Trong khi đó, phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ dự kiến sẽ trang bị động cơ xăng V6, dung tích 2.9L, cho công suất 429 mã lực. Khách hàng tìm kiếm hiệu năng cao hơn có thể chờ đón biến thể SQ9 sở hữu cỗ máy V8 4.0L tăng áp kép, cho công suất lên tới 591 mã lực.

Tất cả các phiên bản Q9 đều trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng cùng hệ thống đánh lái bốn bánh (bánh sau có thể xoay tối đa 5 độ), giúp mẫu SUV to lớn này xoay xở linh hoạt hơn trong các không gian hẹp.

Với kích thước đồ sộ, Audi Q9 được phát triển chủ yếu hướng tới thị trường Mỹ và các quốc gia ưa chuộng SUV cỡ lớn. Trong bối cảnh BMW X7 đã ra mắt nhiều năm và Mercedes-Benz GLS vừa trải qua bản nâng cấp vòng đời, sự xuất hiện của Audi Q9 hứa hẹn sẽ làm thay đổi cuộc chơi trong phân khúc SUV hạng sang cỡ to thời gian tới.