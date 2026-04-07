Royal Enfield Hunter 350 2026 ra mắt, giá từ 42 triệu đồng

Ở phiên bản mới cập nhật, mẫu xe được tập trung cho việc mở rộng tệp khách hàng với sự xuất hiện của biến thể mới - Base Premium. Biến thể này được định vị giữa bản tiêu chuẩn và bản tầm trung, qua đó mang đến thêm lựa chọn cân bằng giữa giá bán và trang bị.

Hunter 350 2026 Base Premium được bổ sung hàng loạt chi tiết nâng cấp hướng tới tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày. Đáng chú ý là bộ mâm hợp kim thay thế cho vành nan hoa truyền thống, giúp cải thiện độ bền và sự tiện lợi trong quá trình vận hành đô thị.

Hệ thống chiếu sáng vẫn giữ thiết kế đèn pha tròn đặc trưng nhưng được tinh chỉnh, kết hợp cùng cụm đồng hồ dạng kết hợp analog và kỹ thuật số và bộ điều khiển dạng núm xoay hiện đại hơn. Các chi tiết như yên xe may chỉ nổi hay tay nắm sau mang phong cách thể thao cũng góp phần nâng cao cảm nhận về thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Về mặt an toàn và cơ khí, biến thể mới được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh cùng bộ ly hợp chống trượt và hỗ trợ lực bóp, những trang bị thường thấy trên các dòng xe cao cấp hơn. Điều này không chỉ giúp cải thiện độ an toàn khi phanh mà còn tăng sự êm ái, linh hoạt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Bên cạnh đó, phiên bản cao cấp của Hunter 350 cũng được làm mới với hai tùy chọn màu sắc mới là Mumbai Yellow và Moonshot White. Sự bổ sung này cho thấy định hướng rõ ràng của Royal Enfield trong việc xây dựng Hunter 350 như một mẫu xe không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn là phương tiện thể hiện cá tính.

Về sức mạnh, xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 349cc quen thuộc. Khối động cơ này tiếp tục hướng tới sự ổn định, dễ điều khiển và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày, đặc biệt trong môi trường đô thị.

Hunter 350 2026 Base Premium được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá từ 149.900 rupee - khoảng 42,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.