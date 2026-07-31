4 mẫu xe tay ga 50cc cho học sinh cấp 3: Không cần bằng lái, giá từ 26 triệu đồng”

SYM Shark EFI 50

Sở hữu thiết kế theo phong cách thể thao, trẻ trung, Shark EFI 50 là một trong những mẫu xe tay ga 50cc trên thị trường hiện nay. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.931 x 665 x 1.096 mm, chiều cao yên 756 mm và trọng lượng 100 kg, phù hợp với nhiều nhóm người dùng, trong đó có học sinh từ 16 tuổi trở lên.

Mẫu xe được trang bị động cơ xăng 4 kỳ, dung tích 49,5cc, sản sinh công suất tối đa 2,35 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 2,9 Nm tại 7.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI, giúp cải thiện khả năng vận hành và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Theo công bố từ nhà sản xuất, Shark EFI 50 tiêu thụ khoảng 1,79 lít/100 km.

Về trang bị, xe sử dụng hệ thống giảm xóc thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau, đi kèm bộ lốp không săm kích thước 14 inch. Hệ thống phanh tang trống được trang bị cho cả hai bánh, trong khi bình xăng dung tích 5,2 lít giúp đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Giá niêm yết của SYM Shark EFI 50 hiện ở mức 26,5 triệu đồng.

Kymco Hermosa 50Fi

Hermosa 50Fi thuộc nhóm xe tay ga 50cc hướng tới người dùng trẻ với thiết kế hiện đại cùng một số trang bị tiện ích. Xe được trang bị khóa thông minh smartkey, nắp bình xăng đặt phía trước và cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lớn, đáp ứng nhu cầu chứa sách vở, ba lô hoặc vật dụng cá nhân.

Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 49,5cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa 2,43 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,13 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất công bố ở mức 1,92 lít/100 km.

Hermosa 50Fi sử dụng bộ vành đúc 14 inch, kết hợp giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau dạng lò xo. Xe được trang bị phanh tang trống trên cả hai bánh, phù hợp với nhu cầu vận hành trong môi trường đô thị.

Giá bán lẻ đề xuất của Kymco Hermosa 50Fi là 28,8 triệu đồng.

Honda Giorno 50cc

Giorno 50cc là mẫu xe tay ga hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ xy-lanh đơn dung tích 49,5cc, cho công suất tối đa 4,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 4,1 Nm. Nhờ trang bị hệ thống phun xăng điện tử, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 1,25 lít/100 km.

Mẫu xe có kích thước nhỏ gọn với chiều cao yên 720 mm và trọng lượng 70 kg. Thiết kế của Giorno 50cc nổi bật với các đường nét bo tròn, sàn để chân phẳng, đồng thời cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc.

Về trang bị, xe sử dụng giảm xóc thủy lực trước và sau, lốp không săm cùng hệ thống phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau. Cốp xe có dung tích khoảng 20 lít, có thể chứa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng một số vật dụng cá nhân.

SYM Priti 50

Với giá niêm yết 26,7 triệu đồng, Priti 50 là một mẫu xe tay ga 50cc khác trong phân khúc dành cho người dùng chưa có giấy phép lái xe. Xe có thiết kế kết hợp giữa phong cách xe tay ga đô thị và một số đường nét của dòng xe adventure, tạo nên kiểu dáng khác biệt.

Priti 50 sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 49,5cc. Động cơ cho công suất tối đa 2,35 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,1 Nm tại 6.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố đạt 1,75 lít/100 km.

Xe được trang bị phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau, cùng hệ thống giảm xóc thủy lực trên cả hai bánh. Bộ lốp không săm kích thước 10 inch và bình xăng dung tích 6,5 lít giúp xe đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày trong đô thị.