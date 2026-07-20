Royal Enfield Hunter 350 2026 ra mắt với màu sơn "độc nhất vô nhị"

Hunter 350 2026 là phiên bản cập nhật màu sắc với sự xuất hiện của hai màu mới là Mumbai Yellow và Moonshot White. Dù không có thay đổi về động cơ hay cấu hình kỹ thuật, bản cập nhật lần này vẫn mang đến làn gió mới cho mẫu mô tô cổ điển hạng trung khi nâng tổng số lựa chọn màu sắc lên bảy.

Mẫu naked-bike thế hệ mới vẫn sở hữu thiết kế gọn gàng, tư thế lái thoải mái nhờ yên xe cao 790mm và khối lượng 181kg. Xe sử dụng vành 17 inch đi kèm bộ lốp không săm có kích thước trước, sau lần lượt là 110/70-17 và 140/70-17 cho khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Hunter 350 2026 vẫn sử dụng đèn pha LED, cổng sạc USB Type-C, bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch và hệ thống dẫn đường Tripper. Những trang bị này giúp mẫu xe trở nên tiện dụng hơn trong cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ được vẻ cổ điển vốn là bản sắc của dòng Hunter.

Về sức mạnh, Hunter 350 2026 vẫn sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 349 cc, 4 thì, SOHC, hai van và làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 20,2 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 27 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 5 cấp và bình nhiên liệu dung tích 13 lít.

Hệ thống phanh trên xe gồm phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau, đủ đáp ứng nhu cầu vận hành hằng ngày cũng như mang lại sự an tâm khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc khi cần phanh gấp.

Tại Nhật Bản, Royal Enfield Hunter 350 2026 có giá khởi điểm từ 650.100 yên - khoảng 105 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.