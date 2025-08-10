Ngắm tuyệt phẩm xế nổ Royal Enfield Bear 650 giá từ hơn 214 triệu đồng

Royal Enfield, một thương hiệu xe máy hạng trung hàng đầu thế giới, vừa chính thức trình làng mẫu xe Bear 650 tại Thái Lan. Lấy cảm hứng từ tay đua huyền thoại Eddie "Fast Eddie" Mulder, người từng giành chiến thắng tại giải Big Bear Run năm 1960 khi mới 16 tuổi, Bear 650 là sự hòa quyện giữa di sản xe đua lẫy lừng và phong cách scrambler đương đại.

Bear 650 sử dụng động cơ song song 650cc trứ danh của Royal Enfield, cho công suất 47 mã lực (34,6 kW) tại 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn 56,5 Nm tại 5.150 vòng/phút – nổi bật ở dải vòng tua trung bình, vượt trội so với nhiều mẫu xe hai xi-lanh cùng phân khúc. Hệ thống ống xả 2 trong 1 hoàn toàn mới giúp tăng mô-men xoắn và tối ưu hiệu suất toàn dải tua máy, đi cùng ống xả đơn nhẹ, tạo nên diện mạo scrambler đậm chất hoài cổ nhưng không kém phần phóng khoáng.

Thiết kế Bear 650 mang đậm dấu ấn scrambler cổ điển: bộ lốp khối đậm chất việt dã, yên xe dạng phẳng, khung sau nâng cao, biển số kiểu đua và khoảng sáng gầm được nâng cấp. Mỗi chi tiết đều được chăm chút để tôn vinh tinh thần “off-road” (chạy địa hình) tự do. Xe ra mắt với năm phối màu đầy cảm hứng từ phong cách sống California: Trắng, Xanh, Vàng mật ong, Bóng vàng và bản phối đặc biệt Two Four Nine – vinh danh số đua huyền thoại của Eddie Mulder.

Dành cho những tay lái đam mê trải nghiệm scrambler thuần túy, Bear 650 được trang bị bộ khung gia cố chắc chắn, phuộc trước Showa USD Big Piston hành trình 130 mm và giảm xóc sau Showa Twin Tube RSU hành trình 115 mm, mang lại cảm giác lái êm ái và ổn định trên mọi cung đường. Với khoảng sáng gầm xe 184 mm, bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch đi kèm lốp đa dụng, Bear 650 sẵn sàng chinh phục cả đường phố lẫn những chuyến phiêu lưu off-road nhẹ nhàng.

Dù mang đậm dấu ấn lịch sử, Bear 650 vẫn sở hữu các trang bị hiện đại như màn hình TFT "Tripper Dash" hoàn toàn mới, hiển thị trực quan và sắc nét. Các nút điều khiển và cần điều khiển bằng nhôm sơn đen được thiết kế tinh tế, cho cảm giác vận hành mượt mà và tiện lợi. Tại thị trường Thái Lan, Bear 650 có giá niêm yết 265.000 – 272.000 baht (214,96 – 220,63 triệu đồng).