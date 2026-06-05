Ra mắt xe ga Yamaha mới có thiết kế gọn gàng, tiết kiệm xăng tốt

Yamaha Axis Z 2026 vừa ra mắt tại Nhật Bản là mẫu xe tay ga hướng đến sự thực dụng, tập trung vào tính tiện lợi và hiệu quả sử dụng hàng ngày hơn là thiết kế hào nhoáng hay phong cách thể thao.

Thuộc phân khúc 124cc, mẫu xe này phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị như đi làm, đi học, mua sắm hoặc những hành trình ngắn thường nhật. Kích thước nhỏ gọn cùng trọng lượng chỉ 100 kg giúp Axis Z dễ điều khiển, linh hoạt khi luồn lách và thuận tiện khi đỗ xe trong không gian chật hẹp. Xe có chiều dài 1.790 mm, rộng 685 mm, cao 1.145 mm, chiều dài cơ sở 1.275 mm và chiều cao yên 770 mm, mang đến tư thế ngồi thân thiện với nhiều đối tượng người dùng.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ BLUE CORE 124cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 8,3 mã lực và mô-men xoắn 9,8 Nm, kết hợp cùng hộp số CVT V-Belt. Khối động cơ này ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và độ bền lâu dài thay vì hiệu suất mạnh mẽ.

Đáng chú ý, dòng xe ga cỡ nhỏ này cũng tiết kiệm xăng khá tốt, có mức tiêu thụ trung bình chỉ 58 km/lít. Như thế với bình xăng 5,5 lít, Yamaha Axiz Z có khả năng di chuyển được quãng đường khoảng hơn 300 km mỗi lần nạp đầy bình. Nhờ đó, Axis Z đáp ứng tốt nhu cầu tăng tốc nhẹ nhàng và di chuyển linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị. Xe cũng được trang bị hệ thống SMG (Smart Motor Generator), giúp quá trình khởi động diễn ra êm ái và mượt mà hơn so với các hệ thống truyền thống.

Về an toàn, Yamaha trang bị hệ thống phanh thống nhất giúp phân bổ lực phanh trước và sau cân bằng, hỗ trợ người lái kiểm soát xe dễ dàng hơn trong quá trình vận hành. Phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh cùng bộ lốp 100/90-10 góp phần tăng độ ổn định và sự tự tin khi di chuyển.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Axis Z là khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 37,5 lít, đủ sức chứa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân cần thiết. Điều này giúp mẫu xe trở nên đặc biệt hữu dụng với người dùng thường xuyên di chuyển trong thành phố.

Ở phiên bản 2026, Yamaha Axis Z được bổ sung 3 màu sơn mới gồm Trắng ngọc trai, Xanh tím mờ và Xám xanh đậm bên cạnh màu Đen ánh kim quen thuộc, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Với mức giá 292.600 yên (48,16 triệu đồng) tại Nhật Bản, Yamaha Axis Z 2026 là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, tiết kiệm, dễ sử dụng và sở hữu tính thực dụng cao trong cuộc sống hàng ngày.