Từ 15/8, tài xế chở trẻ dưới 10 tuổi không dùng ghế an toàn sẽ bị phạt cảnh cáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung một số quy định của Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điểm mới nhận được nhiều quan tâm là cách xử lý đối với hành vi chở trẻ em trên ô tô nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Theo quy định mới, từ ngày 15/8/2026, tài xế xe ô tô cá nhân khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ chỉ bị áp dụng hình thức cảnh cáo thay vì mức phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng như trước đây theo Nghị định 168/2024. Mức cảnh cáo được xác định là hình thức xử phạt nhẹ nhất trong hệ thống xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Quy định này chỉ áp dụng đối với ô tô cá nhân, không áp dụng cho xe kinh doanh vận tải hành khách. Đồng thời, nghị định vẫn giữ nguyên yêu cầu không được bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp phương tiện chỉ có một hàng ghế. Vi phạm quy định về vị trí ngồi này tiếp tục bị xử phạt tiền.

Song song với việc điều chỉnh mức chế tài, quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em cũng được nhắc lại theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT. Theo đó, thiết bị an toàn bao gồm ghế trẻ em (CRS) và ghế nâng cao (ECRS), có chức năng cố định tư thế ngồi hoặc nằm, hạn chế chuyển động cơ thể khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm nhằm giảm nguy cơ chấn thương.

Các sản phẩm đạt chuẩn phải có nhãn cố định thể hiện rõ giới hạn chiều cao hoặc cân nặng phù hợp, hướng lắp đặt và cảnh báo an toàn, kèm theo hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Những yêu cầu này nhằm đảm bảo người dùng có thể lắp đặt và sử dụng đúng cách trong thực tế, đặc biệt khi quy định mới bắt đầu áp dụng từ giữa tháng 8 tới.