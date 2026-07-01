Mazda làm mới SUV hình hộp giá rẻ, thêm loạt công nghệ hỗ trợ lái

Mazda vừa chính thức trình làng phiên bản nâng cấp của Flair Crossover tại thị trường Nhật Bản. Mẫu SUV cỡ nhỏ được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế, bổ sung thêm nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi, trong khi hệ truyền động gần như được giữ nguyên.

Flair Crossover thuộc phân khúc kei car – dòng xe đô thị cỡ nhỏ rất phổ biến tại Nhật Bản. Thực chất, đây là phiên bản mang logo Mazda của Suzuki Hustler, mẫu xe cũng vừa nhận được bản nâng cấp với những thay đổi tương tự.

So với đời trước, Mazda Flair Crossover 2027 vẫn duy trì phong cách SUV hình hộp đặc trưng cùng kích thước nhỏ gọn, đáp ứng tiêu chuẩn kei car của Nhật Bản. Xe có chiều dài 3.395 mm, rộng 1.475 mm, cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.460 mm.

Điểm mới dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Trên các phiên bản XG, XS và XT, Mazda thiết kế lại lưới tản nhiệt theo hướng mở rộng, đồng thời tăng kích thước logo đặt ở trung tâm. Cản trước cũng được làm mới với hốc hút gió kéo dài sang hai bên và các chi tiết ốp nhựa quanh hốc bánh xe.

Trong khi đó, hai phiên bản ZS và ZT mang phong cách off-road vẫn giữ lưới tản nhiệt nhỏ cùng cản trước bằng nhựa đen với các chi tiết giả nhôm. Logo Mazda trên hai phiên bản này có kích thước nhỏ hơn, nhiều khả năng nhằm tạo không gian cho các cảm biến của hệ thống hỗ trợ lái. Ngoài ra, xe còn được bổ sung màu sơn Woodland Khaki mới cùng một số tùy chọn phối hai tông màu.

Khoang nội thất gần như không thay đổi về thiết kế, bởi trọng tâm của đợt nâng cấp lần này nằm ở công nghệ an toàn. Flair Crossover 2027 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống Dual Sensor Brake Support II do Suzuki phát triển, kết hợp camera đơn với radar sóng milimet nhằm nâng cao khả năng nhận diện phương tiện, người đi bộ và xe máy, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động tại các giao lộ đông đúc.

Danh sách trang bị an toàn cũng được mở rộng với hỗ trợ phanh ở tốc độ thấp, cảm biến đỗ xe phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng dừng và khởi hành trong điều kiện ùn tắc.

Bên cạnh đó, Mazda còn bổ sung gương chiếu hậu gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED, phanh đỗ xe điện tử đi kèm Auto Hold, cổng sạc USB-C và màn hình giải trí 9 inch tích hợp hệ thống định vị trên tất cả các phiên bản ngoại trừ bản tiêu chuẩn XG.

Mazda Flair Crossover 2027 tiếp tục sử dụng hai tùy chọn động cơ xăng 3 xi-lanh dung tích 660 cc kết hợp hệ thống mild-hybrid, đi cùng hộp số vô cấp CVT và lựa chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Phiên bản hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 48 mã lực, trong khi bản tăng áp đạt 63 mã lực.

Tại Nhật Bản, mẫu xe có giá bán từ 1.610.400 - 2.275.900 Yên, tương đương khoảng 261,5 - 369 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi được công bố. Đây hiện là mẫu SUV có giá thấp nhất trong danh mục sản phẩm của Mazda, dù vẫn nhỉnh hơn Suzuki Hustler – mẫu xe sử dụng chung nền tảng và hệ truyền động.