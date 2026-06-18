Yamaha tung Exciter 135 bản giới hạn kỷ niệm 20 năm, chỉ 5.000 chiếc

Nhân dịp đặc biệt này, Yamaha đã trình làng phiên bản 135LC 2026 cùng một phiên bản giới hạn 20th Anniversary Limited Edition mang ý nghĩa kỷ niệm dành cho những người yêu mến dòng xe.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là phiên bản 20th Anniversary Limited Edition, được khoác lên mình màu sơn độc quyền Celeste và chỉ sản xuất giới hạn 5.000 chiếc. Mỗi xe đều được đánh số thứ tự riêng, góp phần gia tăng giá trị sưu tầm và tính độc bản cho chủ sở hữu.

Bên cạnh phiên bản kỷ niệm, Yamaha cũng bổ sung ba tùy chọn màu sắc mới cho 135LC 2026 gồm Matador Red, Tank White và Samba Green. Những phối màu mới giúp mẫu xe trở nên hiện đại, nổi bật hơn nhưng vẫn duy trì phong cách thể thao đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng xe này. Ngoài thay đổi về màu sắc, các trang bị và thông số kỹ thuật của xe vẫn được giữ nguyên.

Yamaha 135LC 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 135 cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI. Khối động cơ này cho công suất tối đa 12,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 4 cấp kết hợp hệ truyền động bằng xích, mang đến cảm giác lái trực tiếp và chân thực hơn so với các dòng xe tay ga tự động.

Với trọng lượng chỉ 109 kg, 135LC 2026 sở hữu khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị. Xe dễ dàng luồn lách qua các tuyến phố đông đúc, đồng thời thuận tiện khi xoay trở trong không gian hẹp. Hộp số 4 cấp cũng giúp người lái chủ động kiểm soát vòng tua động cơ, tạo cảm giác kết nối rõ ràng với chiếc xe trong các tình huống tăng tốc, vượt xe hoặc di chuyển trên những cung đường đòi hỏi sự linh hoạt.

Thiết kế khung gầm của Yamaha 135LC 2026 tiếp tục hướng đến sự cân bằng giữa tính thực dụng và chất thể thao. Hệ thống treo trước dạng ống lồng kết hợp với giảm xóc đơn monoshock phía sau có khả năng điều chỉnh tải trước lò xo, giúp xe vận hành ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau. Trong khi đó, hệ thống phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh góp phần nâng cao khả năng kiểm soát tốc độ, mang lại sự tự tin cho người lái khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc trong điều kiện giao thông phức tạp.

Xe sử dụng bộ vành 17 inch đi cùng lốp trước kích thước 70/90-17 và lốp sau 80/90-17. Chiều cao yên 775 mm phù hợp với thể trạng của đa số người dùng. Bình xăng dung tích 4,6 lít đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những chuyến đi xa vào dịp cuối tuần.

Tại Malaysia, 135LC 2026 có giá bán 8.798 ringgit (khoảng 57 triệu đồng) đối với phiên bản 20th Anniversary Limited Edition, trong khi phiên bản tiêu chuẩn được niêm yết ở mức 8.298 ringgit (khoảng 54 triệu đồng). 135LC là mẫu xe có nhiều điểm tương đồng với Exciter 135 tại Việt Nam, tuy nhiên phiên bản tại nước ta là một chiếc côn tay.