Bảng giá Yamaha PG-1 tháng 6/2026: Giá chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Trong bối cảnh thị trường xe máy xăng đang chịu áp lực cạnh tranh mạnh từ xe máy điện, nhiều mẫu xe ghi nhận xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, Yamaha PG-1 vẫn duy trì sức hút ổn định, thậm chí giá bán thực tế tại đại lý vẫn cao hơn mức niêm yết.

Theo khảo sát, hiện giá Yamaha PG-1 tại các đại lý đang cao hơn giá đề xuất từ khoảng 2 – 3 triệu đồng tùy phiên bản. Dưới đây là bảng giá xe Yamaha PG-1 cập nhật tháng 6/2026.

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) PG-1 Tiêu chuẩn 2026 31,124,000 34,000,000 2,876,000 PG-1 ABS Cao cấp 34,364,000 37,000,000 2,636,000 PG-1 ABS Giới hạn màu Xanh Camo 34,855,000 38,000,000 3,145,000

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và thời điểm bán.

Dù vẫn cao hơn giá niêm yết, mức chênh lệch hiện tại đã “dễ chịu” hơn đáng kể so với trước đây. Trước đó, có thời điểm PG-1 bị bán cao hơn giá đề xuất tới cả chục triệu đồng nhưng vẫn liên tục rơi vào tình trạng khan hàng do nhu cầu lớn.

Yamaha PG-1 thu hút người dùng nhờ thiết kế nhỏ gọn, thiên hướng offroad nhẹ và khả năng tùy biến cao. Xe sở hữu cụm đèn pha tròn mang phong cách cổ điển, đèn hậu gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chiếu sáng trong nhiều điều kiện vận hành. Tổng thể thiết kế được tinh chỉnh theo hướng khỏe khoắn, tối ưu cả công năng lẫn thẩm mỹ, mang đậm hơi hướng scrambler hoài cổ.

Về vận hành, PG-1 được trang bị động cơ 4 thì, 1 xi-lanh, dung tích 113,7 cc, làm mát bằng không khí. Xe cho công suất tối đa 6,6 kW tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử và khởi động điện tiện lợi. Bình xăng dung tích 5,1 lít đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày và những chuyến đi ngắn – trung bình.

Xe sử dụng hộp số 4 cấp cùng truyền động xích, mang lại cảm giác lái linh hoạt và chủ động. Kết hợp với vành căm và lốp offroad đặc trưng, PG-1 cho khả năng vận hành ổn định trên nhiều dạng địa hình nhẹ. Ở phiên bản cao cấp, xe còn được trang bị hệ thống ABS, giúp tăng cường an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.