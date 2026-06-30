Mô tô điện mới chạy 200 km, đổi pin 2 phút, giá chỉ hơn 80 triệu

Không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại hàng ngày, E Daddy X7 được giới thiệu như một phần trung tâm của một hệ sinh thái di chuyển kết nối. Dòng xe này được thiết kế và phát triển tại Dubai, với định hướng phục vụ trước hết cho các đội xe giao hàng và dịch vụ logistics, đồng thời hướng đến khả năng mở rộng ra các thị trường quốc tế trong tương lai.

E Daddy X7 sử dụng động cơ PMSM đặt ở trung tâm với công suất khoảng 11 kW, tương đương 15 mã lực, và mô-men xoắn 90 Nm. Nguồn năng lượng đến từ bộ pin lithium-ion gồm ba mô-đun, mỗi mô-đun 2,2 kWh, tạo thành tổng dung lượng 6,6 kWh ở mức điện áp 72 volt. Bộ pin có khối lượng khoảng 18 kg và được bố trí thấp trong khung xe nhằm tối ưu trọng tâm, giúp cải thiện độ ổn định khi vận hành.

Theo công bố của nhà sản xuất, tốc độ tối đa của xe dao động trong khoảng 110 đến 120 km/h, mặc dù trong giai đoạn giới thiệu ban đầu từng xuất hiện con số 180 km/h. Quãng đường di chuyển được công bố lên tới khoảng 200 km cho mỗi lần sạc, tùy điều kiện vận hành. Hệ thống làm mát cũng được tối ưu nhằm đảm bảo hoạt động trong điều kiện nhiệt độ môi trường có thể lên tới 50 độ C.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của X7 là khả năng thay pin nhanh. Người dùng có thể đổi pin tại các trạm chuyên dụng, với thời gian thực hiện được công bố dưới hai phút. Hệ thống trạm thay pin dự kiến được triển khai theo mạng lưới dày, ban đầu trong bán kính khoảng bốn kilômét.

Về mặt công nghệ, xe được tích hợp nền tảng phần mềm Thunderbolt X, cho phép giám sát và phân tích dữ liệu phương tiện theo thời gian thực. Hệ thống này bao gồm các chức năng quản lý đội xe, phân tích hiệu suất pin, dự đoán bảo trì và theo dõi hành vi người lái. Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm đồng hồ TFT 7 inch phục vụ điều hướng, liên lạc và kết nối hệ thống, cùng các tiện ích lưu trữ nhỏ trên xe.

E Daddy X7 được công bố với mức giá khởi điểm từ 12.000 đến 15.000 AED, tương đương từ 86 - 107 triệu đồng tùy phiên bản.