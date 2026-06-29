Honda UC3 chính thức mở bán, giá từ 56,5 triệu đồng

Trong giai đoạn đầu mở bán, Honda Việt Nam (HVN) thực hiện giá kích cầu đặc biệt, tương đương tặng voucher bằng tiền trị giá 22 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe máy điện UC3 tại thị trường Việt Nam như sau:

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (thuế GTGT 8%) Giá bán lẻ đề xuất (thuế GTGT 10%) Giá kích cầu (thuế GTGT 8%) Đặc biệt 79.920.000 VNĐ 81.400.000 VNĐ 57.920.000 VNĐ Tiêu chuẩn 78.545.455 VNĐ 80.000.000 VNĐ 56.545.455 VNĐ

Lưu ý: Mức giá trên đây đã gồm pin và bộ sạc.

Với giá ưu đãi khi mở bán, UC3 thậm chí còn rẻ hơn giá CUV e: khi đã gồm pin (63,8 triệu đồng). Điều này mang tới khách hàng Việt một lựa chọn xe điện cao cấp với mức giá hợp lý.

Honda UC3 được định vị ở phân khúc xe máy điện cao cấp với phong cách thiết kế hiện đại, tối giản nhưng vẫn mang những đường nét đặc trưng của Honda. Xe sở hữu các đường cong mềm mại, phần đuôi bo tròn cùng hệ thống đèn LED chạy ngang tạo điểm nhấn nhận diện.

Xe sử dụng động cơ điện công suất khoảng 6 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h và khả năng tăng tốc tương đương một mẫu xe tay ga động cơ xăng khoảng 160 cc. UC3 cũng được trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ vận hành như 3 chế độ lái (Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm), phanh tái sinh, phanh kết hợp CBS và chế độ hỗ trợ lùi, giúp việc điều khiển xe trong môi trường đô thị trở nên thuận tiện hơn.

Nguồn năng lượng đến từ bộ pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Theo hãng, bộ sạc đi kèm đạt chuẩn CHAdeMO có khả năng sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ, trong khi thời gian sạc đầy từ 0-100% khoảng 4 giờ. Hiện HVN cũng đã triển khai hệ thống trạm sạc tại nhiều địa điểm, chi phí sạc là 7.020 VNĐ/điểm sạc.

Bên cạnh đó là màn hình màu TFT 5 inch tích hợp kết nối Honda RoadSync, hỗ trợ dẫn đường, nghe gọi qua Bluetooth; hệ thống SMART Key, hộc chứa đồ dung tích 26 lít cùng cổng sạc USB Type-C.