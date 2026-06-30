Xe máy cổ Lambretta Li 150 Series 2 biển phát lộc giá 550 triệu đồng gây sốt

Lambretta là thương hiệu xe tay ga được hãng Innocenti của Italy giới thiệu từ năm 1947. Trong suốt thập niên 1950 và 1960, Lambretta cùng Vespa tạo nên cuộc cạnh tranh nổi tiếng bậc nhất lịch sử ngành xe máy châu Âu.

Nếu Vespa theo đuổi phong cách mềm mại, thanh lịch thì Lambretta lại được định vị ở phân khúc cao cấp hơn với thiết kế cứng cáp, kết cấu khung sườn chắc chắn và khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao. Không ít chuyên gia xe cổ nhận định Lambretta thời kỳ đó là lựa chọn dành cho những khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả.

Tại Việt Nam trước năm 1975, Lambretta từng xuất hiện ở các đô thị lớn nhưng số lượng ít hơn đáng kể so với Vespa, khiến lượng xe còn tồn tại đến ngày nay rất hạn chế.

Tuy nhiên, Lambretta lại không thành công về mặt thương mại như đối thủ đồng hương. Trước áp lực cạnh tranh từ Vespa và đặc biệt là làn sóng xe máy Nhật Bản giá rẻ, bền bỉ xuất hiện vào cuối thập niên 1960, hãng Innocenti dần suy yếu rồi ngừng sản xuất xe máy vào đầu những năm 1970. Thương hiệu từng là niềm tự hào của nước Ý gần như biến mất khỏi thị trường trong nhiều thập kỷ.

Chính điều đó tạo nên nghịch lý thú vị trên thị trường sưu tầm hiện nay. Trong khi Vespa còn được sản xuất liên tục cho đến tận ngày nay, Lambretta lại trở thành món đồ hiếm thực sự. Những chiếc xe còn giữ được tình trạng tốt, giấy tờ đầy đủ và tính nguyên bản cao thường có giá trị sưu tầm rất lớn, thậm chí vượt qua nhiều mẫu Vespa cùng niên đại.

Mới đây, anh Ngọc Đức (Hà Nội) rao bán một chiếc Lambretta Li 150 Series 2 sản xuất năm 1960 với giá 550 triệu đồng. Xe mang biển số Hà Nội 29-M8-8686 được giới chơi xe đánh giá là biển số đẹp mang ý nghĩa "phát lộc phát lộc".

Qua hình ảnh được chia sẻ, xe sở hữu màu sơn kem ngà cổ điển rất hợp với phong cách thập niên 1960. Nước sơn còn giữ được độ bóng tốt, các chi tiết thân vỏ liền lạc, không xuất hiện dấu hiệu méo mó hay chắp vá thường thấy trên những mẫu xe đã trải qua hơn sáu thập kỷ sử dụng.

Xe sở hữu màu sơn kem ngà cổ điển rất hợp với phong cách thập niên 1960.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha nguyên bản đặt trên ghi-đông, logo Lambretta và các đường viền cao su vẫn còn đầy đủ. Thiết kế yếm trước rộng với các đường cong mềm mại là đặc trưng của dòng Li Series 2. Bánh dự phòng được bố trí phía trước giúp chiếc xe giữ nguyên phong cách đặc trưng từng làm nên tên tuổi của Lambretta.

Ở thân xe, logo kim loại Lambretta vẫn sắc nét, các nẹp trang trí bằng nhôm và crom còn khá đẹp sau nhiều năm. Bộ vành sơn đồng màu thân xe kết hợp cùng lốp trắng tạo nên vẻ sang trọng đặc trưng của xe châu Âu thập niên 1960. Phía sau, bộ giá chở hàng mạ crom sáng bóng cùng yên đôi tách biệt đúng kiểu nguyên bản càng làm tăng giá trị sưu tầm.

Ở thân xe, logo kim loại Lambretta vẫn sắc nét, các nẹp trang trí bằng nhôm và crom còn khá đẹp sau nhiều năm.

Đáng chú ý, chiếc xe mang biển số 29-M8-8686. Trong giới chơi xe cổ, biển số đẹp luôn là yếu tố được định giá riêng bởi không thể tìm kiếm hay phục dựng như phụ tùng. Dãy số 8686 mang ý nghĩa "phát lộc", góp phần làm tăng sức hút của chiếc xe đối với những người yêu thích sự độc đáo và yếu tố phong thủy.

Mức giá 550 triệu đồng có thể bị xem là rất cao nếu đặt cạnh những chiếc xe máy hiện đại. Tuy nhiên, trong thế giới xe cổ, giá trị không nằm ở khả năng di chuyển mà ở độ hiếm, lịch sử và tính nguyên bản. Với một chiếc Lambretta Li 150 Series 2 đời 1960 còn giữ được ngoại hình đẹp, giấy tờ chính chủ, biển số đẹp và thuộc dòng xe vốn đã hiếm tại Việt Nam, con số này không phải quá bất ngờ.

Nguồn ảnh: Ngọc Đức