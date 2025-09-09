Giá xe Yamaha Janus tháng 9/2025, giảm 3 triệu đồng

Yamaha Janus 125 hiện đang được bán ra với giá thấp hơn so với mức niêm yết của nhà sản xuất. Khảo sát một Yamaha Town tại Bắc Ninh cho thấy, mẫu xe ga này đang được giảm giá từ 3 đến 3,3 triệu đồng, trong khi Yamaha Town tại Hưng Yên giảm 2 triệu đồng, kèm theo nhiều quà tặng hấp dẫn như mũ bảo hiểm, cốc uống nước cao cấp, bình giữ nhiệt dễ thương, miễn phí thay dầu lần đầu tại đại lý, bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, 9 lần bảo dưỡng miễn phí tại hãng và miễn phí vận chuyển trong bán kính 15 km.

Bảng giá Yamaha Janus 125 mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Janus Tiêu chuẩn 29,15 26-27 Janus Giới hạn 33,8 30,5-31,8 Janus Đặc biệt 33,17 30-31

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Xe máy Yamaha Janus 125 hoàn toàn mới được nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến tính năng, mang lại trải nghiệm sử dụng hiện đại và tiện nghi hơn. Với thiết kế sắc nét, thời thượng, thân xe được vuốt gọn tinh tế, kết hợp cùng khả năng vận hành mượt mà nhờ động cơ Blue Core tiết kiệm nhiên liệu, Janus mới đạt mức tiêu thụ chỉ 1,88 lít/100 km. Phần đầu xe được lấy cảm hứng từ hình ảnh một cô nàng Gen Z trong chiếc áo choàng hiện đại, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa phong cách thời trang và sự trẻ trung, năng động.

Đường viền mềm mại nối liền từ đầu đến đuôi xe, trong đó phần đuôi được vuốt gọn, tạo cảm giác liền mạch và thanh lịch. Dải đèn hậu kéo dài uốn lượn theo thân xe, nổi bật với thiết kế chữ U đặc trưng – một điểm nhấn nhận diện riêng biệt của Janus. Ốp trước được thiết kế tinh tế, tăng thêm vẻ ngoài sang trọng. Cụm đèn trước gây ấn tượng với đèn luôn sáng, viền đèn mạ chrome sáng bóng bao quanh dải đèn chính, kết hợp cùng hai dải xi nhan đặt đối xứng tạo nên diện mạo cá tính, thu hút mọi ánh nhìn.

Xe sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, làm mát bằng không khí, với bố trí xi lanh đơn, dung tích 124,9 cm³, đường kính và hành trình piston 52,4 mm x 57,9 mm, tỷ số nén 9,5:1, cho công suất tối đa 7,0 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Hệ thống khởi động bằng điện, truyền động qua ly hợp khô với hộp số tự động vô cấp (CVT), sử dụng ắc quy 12V - 3Ah. Xe máy Yamaha Janus 125 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.850 mm x 705 mm x 1.120 mm, mang đến sự cân đối và linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Độ cao yên xe ở mức 770 mm, phù hợp với vóc dáng người dùng phổ thông, trong khi chiều dài yên xe được tăng thêm 77 mm so với phiên bản cũ, đạt mức 760 mm, giúp người lái và người ngồi sau có không gian thoải mái hơn. Độ cao gầm xe 135 mm đảm bảo khả năng di chuyển linh hoạt qua các địa hình phổ biến trong đô thị. Khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1.260 mm, góp phần ổn định khi vận hành.

Xe có trọng lượng nhẹ chỉ 97 kg, dễ dàng điều khiển, đặc biệt phù hợp với người mới bắt đầu hoặc nữ giới. Dung tích bình xăng 4,2 lít đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, trong khi ngăn chứa đồ rộng 15,3 lít giúp người dùng cất giữ vật dụng cá nhân tiện lợi. Sàn để chân được thiết kế rộng hơn 20 mm so với phiên bản trước, tăng sự thoải mái khi lái xe trong thời gian dài.

Mặc dù được nâng cấp động cơ 125cc nhưng đối thủ chính của Yamaha Janus vẫn là Honda Vision. Cùng phân khúc thì Honda LEAD rõ ràng có nhiều lợi thế hơn Janus 125. Tuy không tránh khỏi một số hạn chế nhưng Yamaha Janus 125 mới hiện vẫn là một trong những ấn phẩm xe tay ga bình dân, đem lại lựa chọn hấp dẫn cho người trẻ yêu thích phong cách năng động, hiện đại và chú trọng hiệu quả sử dụng trong di chuyển hằng ngày.