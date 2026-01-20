Xe ga Yamaha XMAX 250 2026 trình làng, trang bị hiện đại ‘thách thức’ Honda SH

Tham gia vào phân khúc maxi-scooter, Yamaha XMAX 250 phiên bản 2026 vẫn giữ nguyên các ưu thế đặc trưng, và được làm mới với việc tăng thêm màu Metallic Blue và Ceramic Grey, cùng bộ đồ họa sắc nét, logo XMAX đặt nổi bật trên ốp hông và bộ mâm hợp kim sơn đen, góp phần tạo nên diện mạo cứng cáp và đậm chất big scooter.

Ngoài sự cập nhật về màu sắc, các trang bị khác trên XMAX 250 2026 không thay đổi. Xe tiếp tục sử dụng động cơ Blue Core xy lanh đơn dung tích 250 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 16,8 kW tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24,3 Nm tại 5.500 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và ổn định trong cả điều kiện đô thị lẫn đường trường.

XMAX 250 2026 vẫn sở hữu thiết kế maxi-scooter đặc trưng với tư thế ngồi thẳng, yên xe lớn dạng hai tầng, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau trong những hành trình dài. Xe tích hợp phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo, đưa tới khả năng vận hành an toàn toàn diện.

Các trang bị hiện đại khác trên xe vẫn bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED, hệ thống Smart Key tích hợp chống trộm an toàn. Xe có cổng sạc điện cho thiết bị di động và khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lớn, đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm full-face, nhờ đó đem tới nhiều tiện lợi dành cho người sử dụng.

Yamaha XMAX 250 2026 được bán ra tại thị trường Indonesia là 68.215.000 rupiah - khoảng 106 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.