Ra mắt xe ga Honda Genio 2026, hút giới trẻ thế hệ Gen Z

Honda Genio 2026 vừa chính thức được tung ra thị trường Indonesia. Các phiên bản của Genio 2026 mới thể hiện tinh thần trẻ trung, thời trang và đậm dấu ấn cá nhân của thế hệ Gen Z. Điểm thay đổi nổi bật của phiên bản mới không nằm ở thiết kế, tính năng hay động cơ, mà ở sự phối màu và họa tiết sọc thân xe – yếu tố được giới trẻ đặc biệt yêu thích.

Honda Genio 2026 có hai phiên bản gồm CBS và CBS-ISS, tổng cộng sáu lựa chọn màu sắc hiện đại, phù hợp với xu hướng. Phiên bản Honda Genio CBS sở hữu màu Đen bóng (Glossy Black) với thiết kế cổ điển, sang trọng, giá lăn bánh tại DKI Jakarta là 20.075.000 IDR (31,95 triệu đồng), phù hợp với người dùng yêu thích sự đơn giản và tinh tế.

Trong khi đó, Honda Genio CBS Special Color nổi bật nhờ bộ vành trắng và hai tùy chọn màu tam thể đặc biệt (Đỏ – Trắng – Xanh dương) gợi nhớ phong cách rô-bốt Gundam, và màu Trắng-Đen trẻ trung, năng động. Phiên bản này có giá 20.275.000 IDR (32,27 triệu đồng).

Cao cấp hơn là Honda Genio CBS-ISS, được trang bị Hệ thống dừng tạm thời (ISS), mang phong cách tối giản và thanh lịch với ba tùy chọn màu mới: Nâu Mờ, Xanh Mờ và Đen Mờ Fabulous, giá bán 20.695.000 IDR (32,94 triệu đồng).

Về thiết kế, Honda Genio 2026 sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn và năng động, lý tưởng cho việc di chuyển trong đô thị. Xe sử dụng bộ lốp 12 inch giúp tăng khả năng cân bằng và ổn định, chiều cao yên 744 mm dễ điều khiển cùng lốp không săm bản rộng 100/90-12 (trước) và 110/90-12 (sau) mang lại cảm giác thoải mái khi lái. Phần chắn bùn và ốp trước ba chiều có đường nét sắc sảo, tạo ấn tượng mạnh mẽ từ mọi góc nhìn. Xe còn được trang bị cổng sạc điện tiện dụng ở hộc trước, phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về động cơ, Honda Genio 2026 tiếp tục sử dụng khối SOHC eSP 110cc với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, sản sinh công suất tối đa 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Công nghệ khởi động ACG giúp máy nổ êm, giảm tiếng ồn, đồng thời tích hợp với hệ thống ISS, tự động tắt máy khi dừng và khởi động lại chỉ bằng một cú vặn ga. Theo kết quả thử nghiệm nội bộ theo tiểu chuẩn WMTC, xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 59,1 km/lít (có ISS), tương đương quãng đường khoảng 248 km mỗi lần đổ đầy bình.

Có thể nói, với phong cách cổ điển pha nét hiện đại, phối màu tươi mới cùng thiết kế nhỏ gọn và động cơ tiết kiệm, Honda Genio 2026 tiếp tục là lựa chọn lý tưởng cho người dùng trẻ trung, năng động, đồng thời khẳng định vị thế của Honda trong phân khúc xe tay ga đô thị.