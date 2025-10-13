Giá xe ga Honda SH Mode mới nhất giữa tháng 10/2025, giảm tiền triệu

Là dòng xe tay ga dành cho những người có điều kiện kinh tế khá giả, Honda SH Mode giữ giá khá tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá dòng xe ga cao cấp này đang có chiều hướng giảm mạnh. Khảo sát một HEAD Honda ở Bắc Giang cho thấy, giá SH Mode thậm chí còn thấp hơn cả giá đề xuất.

Bảng giá Honda SH Mode mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) SH Mode Tiêu chuẩn 57,13 56 SH Mode Cao cấp 62,14 61,5 SH Mode Đặc biệt 63,31 65 SH Mode Thể thao 63,8 65,3

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda SH Mode 125 sở hữu thiết kế chữ S nhỏ gọn, phong cách châu Âu thời trang với yên xe thấp phù hợp vóc dáng người Việt, mang lại cảm giác tự hào khi sở hữu dòng xe SH đẳng cấp. Xe được trang bị cụm đèn pha LED vuốt nhọn hiện đại tích hợp đèn định vị và xi nhan, cho hiệu quả chiếu sáng cao và tiết kiệm năng lượng, mặt đồng hồ kết hợp analog và màn hình LCD hiển thị thông tin rõ ràng.

Gương chiếu hậu thiết kế linh hoạt, mặt gương rộng dễ quan sát; bánh trước dùng lốp không săm, vành đúc 5 chấu kép thể thao giúp xe bám đường tốt, tăng thẩm mỹ. Dáng xe chữ S mềm mại, khí động học tối ưu; tem xe 3D tinh xảo và yên xe bọc da cao cấp, rộng rãi, chỉ cao 765mm, tạo sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau.

Sàn để chân rộng, bằng phẳng, khoảng cách hợp lý giúp tư thế ngồi thoải mái. Đuôi xe vuốt gọn với cụm đèn hậu LED sắc sảo, tay nắm sau chắc chắn, liền mạch, ốp pô mạ crôm sáng bóng tăng vẻ thể thao.

Kích thước xe 1.950 x 669 x 1.100 mm, trọng lượng 116kg giúp điều khiển linh hoạt, phù hợp di chuyển đô thị. Xe sử dụng động cơ eSP+ 4 van 125cc tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải, kết hợp hệ thống Idling Stop tự động ngắt máy sau 3 giây và bộ đề ACG khởi động êm ái. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,16 lít/100km.

Về tiện nghi, SH Mode 125 có cốp 18,5 lít dưới yên đủ chứa mũ bảo hiểm cả đầu, hộc trước có nắp đậy kín và cổng sạc USB tiện lợi.

Về an toàn, xe trang bị phanh ABS bánh trước, khung xe eSAF chắc chắn, khóa thông minh Smart Key. Hệ thống giảm xóc của Honda SH Mode hiệu quả với phuộc ống lồng trước, lò xo trụ đơn sau, giúp vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phù hợp với người dùng cần một mẫu xe tay ga sang trọng, tiết kiệm và an toàn.