Giá xe ga Honda Air Blade 125 giữa tháng 8/2025, chênh hơn 1 triệu đồng

Honda Air Blade 125 là dòng xe tay ga thể thao tầm trung hiện nay. Dòng xe ga này hiện tại có nhiều phiên bản lựa chọn. Trong khi nhiều mẫu xe ga đang hạ giá mạnh thì Air Blade 125 tỏ ra giữ giá rất tốt. Khảo sát một HEAD Honda ở Ninh Bình cho thấy, có phiên bản Air Blade 125 được bán ra với giá còn chênh hơn 1,7 triệu đồng so với mức niêm yết của nhà sản xuất.

Bảng giá Honda Air Blade 125 mới nhất giữa tháng 8/2025:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Air Blade 125 Tiêu chuẩn 42 43,7 Air Blade 125 Cao cấp 42,5 44 Air Blade 125 Đặc biệt 43,19 44,2 Air Blade 125 Thể thao 43,68 45

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda Air Blade sở hữu diện mạo ấn tượng lấy cảm hứng từ "tia sét", với thiết kế tổng thể phản chiếu sự cứng cáp trên nền các đường nét hiện đại, gọn gàng và sắc sảo. Honda Air Blade 125cc sở hữu nhiều tùy chọn màu sắc, với cách phối màu tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, kích thích thị giác và mang lại hình ảnh một mẫu xe tay ga thể thao chuẩn mực nhưng vẫn nổi bật cá tính.

Cụm đèn định vị LED của Air Blade 125 có kích cỡ lớn kết hợp thiết kế đèn trước mô phỏng phong cách của những mẫu xe phân khối lớn mang lại cảm giác thể thao và năng động. Mặt đồng hồ LCD kỹ thuật số thiết kế gọn gàng, hiện đại, hiển thị sắc nét thông tin về hành trình, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, giúp người dùng dễ dàng quan sát và quản lý việc vận hành xe trong nhiều điều kiện khác nhau.

Sức mạnh của Honda Air Blade 125 được trang bị động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ, tăng công suất, vận hành êm, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Khối động cơ 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng của xe cho phép Air Blade 125 đạt công suất tối đa 8,75kW tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,3Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 2,14 lít/100km, sử dụng hệ truyền động dây đai biến thiên vô cấp và khởi động bằng điện, mang đến trải nghiệm lái mượt mà, mạnh mẽ và tiết kiệm cho người dùng.

Hộc đựng đồ rộng 23,2 lít chứa được hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân mà không làm mất đi dáng xe thon gọn, đi kèm đèn soi hộc tiện lợi trong điều kiện thiếu sáng và vách ngăn thông minh cho phép chia khoang chứa thành hai ngăn riêng biệt.

Trên xe Air Blade 125 còn tích hợp cổng sạc USB loại A có nắp chống nước với dòng điện đầu ra 2,1A trong cốp xe, đáp ứng nhu cầu sạc thiết bị di động nhanh chóng và tiện lợi trong mọi hành trình. Hệ thống khóa thông minh FOB hỗ trợ khởi động/mở xe từ xa, xác định vị trí và báo động khi cần thiết, nâng cao độ an toàn và sự tiện nghi.

Chế độ đèn luôn sáng đảm bảo tầm nhìn tối ưu khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời tăng khả năng nhận diện của xe trên đường, hạn chế rủi ro va chạm. Honda Air Blade 125 có khối lượng bản thân 113kg, kích thước tổng thể 1.887mm x 687mm x 1.092mm, khoảng cách trục bánh xe 1.286mm, độ cao yên 775mm, khoảng sáng gầm 141mm, dung tích bình xăng 4,4 lít. Lốp trước xe có kích cỡ 80/90 và lốp sau có kích cỡ là 90/90, sử dụng phuộc trước ống lồng giảm chấn thủy lực và phuộc sau lò xo trụ giảm chấn thủy lực.

Nhìn chung, Honda Air Blade là dòng xe tay ga thể thao, thích hợp với nhiều lứa tuổi và giới tính. Mẫu xe ga này hiện vẫn chiếm được sự tin dùng của nhiều người hâm mộ ở cả khu vực thành thị và nông thôn.